7 phim Hàn có những vị sếp được yêu mến

1. Khách Sạn Vương Giả

Gu Won (Lee Junho), tổng quản lý khách sạn King, lạnh lùng và đặc biệt ghét nụ cười vì cho rằng đó thường là lớp mặt nạ của sự giả dối. Tuy nhiên, khi gặp Cheon Sa Rang (YoonA), sự vui vẻ và chân thành của cô dần khiến anh thay đổi. Gu Won từ chỗ khó chịu với nụ cười của Sa Rang lại phải lòng chính nụ cười ấy.

Sự kết hợp giữa Lee Junho và YoonA tạo nên chuyện tình công sở nhẹ nhàng, hài hước và ngọt ngào.

2. Cô Tiên Dọn Dẹp

Jang Sun Kyul (Yoon Kyun Sang) mắc chứng sợ vi khuẩn nghiêm trọng và ám ảnh với sự sạch sẽ đến mức thành lập cả một công ty dọn dẹp. Cuộc sống của anh đảo lộn khi Oh Sol (Kim Yoo Jung), cô gái khá cẩu thả và luộm thuộm, gia nhập công ty.

Trái ngược hoàn toàn với Sun Kyul, Oh Sol lại trở thành người giúp anh đối diện với nỗi sợ và dần mở lòng hơn.

3. Mặt Trời Của Chủ Quân

Joo Joong Won (So Ji Sub) là chủ một trung tâm thương mại lớn và sở hữu khả năng khiến các hồn ma không thể đến gần. Tae Gong Shil (Gong Hyo Jin), người thường xuyên nhìn thấy người đã khuất, nhanh chóng nhận ra điều này và tìm cách ở bên anh.

Từ mối quan hệ đầy bất đắc dĩ, cả hai dần nảy sinh tình cảm, tạo nên chuyện tình vừa hài hước vừa lãng mạn.

4. Ông Chủ Bí Ẩn

Eun Hwan Ki (Yeon Woo Jin) là CEO một công ty quan hệ công chúng nhưng lại cực kỳ nhút nhát và hướng nội. Anh luôn tìm cách tránh xa mọi người sau những tổn thương trong quá khứ.

Khi Chae Ro Woon (Park Hye Soo), một nhân viên nhiệt tình, xuất hiện, cô quyết tâm khám phá con người thật của vị sếp bí ẩn. Sự đồng hành của Ro Woon giúp Hwan Ki dần bước ra khỏi vỏ bọc.

5. Tôi Không Phải Robot

Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho) là CEO giàu có nhưng mắc chứng dị ứng đặc biệt với con người. Anh gần như không thể tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ ai.

Jo Ji Ah (Chae Soo Bin) tình cờ trở thành người duy nhất không khiến Min Kyu xuất hiện triệu chứng. Từ những lần tranh cãi, cả hai dần phát hiện tình cảm dành cho nhau.

6. Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon

Do Bong Soon (Park Bo Young) sở hữu sức mạnh siêu phàm và trở thành vệ sĩ cho CEO công ty game Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik). Min Hyuk vốn đã có tình cảm với Bong Soon từ khi cô cứu anh lúc nhỏ.

Chuyện tình của cả hai vừa đáng yêu vừa hài hước, trong đó Min Hyuk luôn ủng hộ Bong Soon phát huy sức mạnh của mình.

7. Thư Ký Kim Sao Thế?

Lee Young Joon (Park Seo Joon) là CEO điển trai, thông minh nhưng cực kỳ tự tin, thậm chí tự mãn về bản thân. Mọi thứ thay đổi khi thư ký Kim Mi So (Park Min Young) bất ngờ xin nghỉ việc.

Young Joon tìm mọi cách giữ cô ở lại rồi dần nhận ra Mi So chính là người phù hợp với mình. Mối liên hệ từ thời thơ ấu càng khiến chuyện tình giữa CEO và thư ký trở nên thú vị.