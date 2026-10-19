7 phim Hàn hay nhưng gây tranh cãi cho khán giả

1. Thế Giới Hôn Nhân

Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) là bác sĩ, kết hôn với Lee Tae Oh (Park Hae Joon) và có một cậu con trai. Cuộc sống tưởng như viên mãn thay đổi khi Sun Woo phát hiện chồng ngoại tình. Cô bị cuốn vào những lời nói dối, phản bội và quyết tâm tìm ra sự thật.

Kim Hee Ae tạo dấu ấn với hình tượng Ji Sun Woo mạnh mẽ, quyết đoán. Hành trình đối diện với những tổn thương và bảo vệ gia đình giúp bộ phim liên tục duy trì sức hút.

2. Tình Yêu Bị Cấm Đoán

Lee Sun Jae (Yoo Ah In) là nghệ sĩ piano trẻ đem lòng yêu Oh Hye Won (Kim Hee Ae), giáo viên dạy piano lớn tuổi hơn mình. Mối quan hệ càng phức tạp khi Hye Won đã kết hôn.

Khoảng cách tuổi tác cùng tình yêu bị ngăn cấm tạo nên nhiều giằng xé. Diễn xuất của Yoo Ah In và Kim Hee Ae giúp câu chuyện trở nên mãnh liệt và khó đoán.

3. Chuyện Tình Sân Bay

Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) và Seo Do Woo (Lee Sang Yoon) đều đã kết hôn nhưng dần nảy sinh tình cảm sau những cuộc gặp gỡ.

Câu chuyện đặt hai nhân vật trước những lựa chọn khó khăn khi tình yêu và gia đình cùng tồn tại trong một mối quan hệ phức tạp. Kim Ha Neul và Lee Sang Yoon tạo nên phản ứng hóa học tốt, giúp bộ phim gây chú ý dù chủ đề khá nhạy cảm.

4. Hình Bóng Của Tôi

Jung Hee Joo (Go Hyun Jung) có cuộc sống gia đình tưởng như hạnh phúc bên người chồng giàu có và hai con. Tuy nhiên, quá khứ của cô dần được hé lộ, trong đó có mối quan hệ tình cảm với vị hôn phu của một người bạn thân.

Bộ phim hấp dẫn nhờ những bí mật được mở ra từng bước. Khán giả liên tục phải đặt câu hỏi về động cơ và lựa chọn của các nhân vật.

5. Trò Đùa Của Số Phận

Kim Chae Won (Kim Ha Neul) và Choi Kwan Woo (Kim Jae Won) tình cờ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Mọi chuyện thay đổi khi họ phát hiện Chae Won chính là giáo viên trung học của Kwan Woo.

Tình yêu giữa hai người đứng trước ranh giới khó vượt qua. Dù tình huống gây tranh cãi, câu chuyện vẫn thu hút nhờ cảm xúc chân thành và những màn thể hiện tình cảm mãnh liệt.

6. Bộ Ba

Lee Ha Ru (Min Hyo Rin) là vận động viên trượt băng nghệ thuật, từng có một người anh kế là Shin Hwal (Lee Jung Jae). Sau nhiều năm xa cách, cả hai trưởng thành và gặp lại nhau khi cùng làm việc tại một công ty quảng cáo.

Ha Ru dần nảy sinh tình cảm với Shin Hwal. Mối quan hệ có phần đặc biệt này được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, tập trung vào quá trình trưởng thành và sự thấu hiểu giữa hai nhân vật. Song Joong Ki cũng góp mặt trong tuyến tình cảm với vai trò một nhân vật trong chuyện tình tay ba.

7. Cây Thiên Đường

Hana (Park Shin Hye) đoàn tụ với mẹ sau thời gian dài xa cách và gặp Yoon Seo (Lee Wan), con trai của cha dượng. Cô nhanh chóng nảy sinh tình cảm với anh, mở đầu cho một mối quan hệ nhiều giằng xé.

Cây Thiên Đường từng được yêu thích tại nhiều quốc gia châu Á nhờ câu chuyện tình giàu cảm xúc. Tình cảm mãnh liệt giữa Hana và Yoon Seo khiến bộ phim trở thành một lựa chọn đáng nhớ với những khán giả yêu thích dòng phim bi kịch.