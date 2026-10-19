Phía sau hành trình Sao Mai 2026 của Kim Jea Bin là mong ước mẹ tự hào

Phía sau hành trình Sao Mai của Kim Jea Bin là mong ước mẹ tự hào

Phía sau giấc mơ âm nhạc là mong ước mẹ tự hào

Tháng 6.2025, mẹ Kim Jea Bin gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng, phải điều trị nhiều tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, nam ca sĩ trẻ vẫn duy trì việc học, đi diễn và hằng ngày đến bệnh viện thăm mẹ, cầu nguyện mong mẹ vượt qua bệnh tật.

Với Kim Jea Bin, việc tham gia Sao Mai 2026 không chỉ là cơ hội thử sức trên một sân khấu âm nhạc lớn mà còn là cách anh báo hiếu, mong mẹ tự hào về con trai.

Câu chuyện ấy khiến hành trình của giọng ca sinh năm 2008 mang thêm ý nghĩa, nhất là trong tháng 10, khi Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 là dịp để mỗi người hướng về những người phụ nữ thân yêu trong gia đình.

Sinh năm 2008, Kim Jea Bin từng gây chú ý tại Giọng hát Việt nhí 2019 với ca khúc Và tôi hát, chinh phục cả ba huấn luyện viên. Sau đó, Kim Jea Bin tiếp tục ghi dấu ấn tại Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí.

Tuy nhiên, trong vài năm tiếp theo, nam ca sĩ khá im ắng để tập trung học tập, thi vào khoa Thanh nhạc nhẹ và hòa âm phối khí tại Nhạc viện TP.HCM.

Kim Jea Bin dừng chân tại "Sao Mai 2026", nhưng lại được dự báo sẽ là ngôi sao thị trường

Đến với Sao Mai 2026, Kim Jea Bin là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào Top 12, đồng thời là thí sinh duy nhất mang hai dòng máu Hàn - Việt. Qua từng vòng thi, Kim Jea Bin cho thấy hình ảnh trẻ trung, tự tin và tinh thần sẵn sàng thử sức với những lựa chọn âm nhạc không dễ dàng.

Tại liveshow 3 Sao Mai 2026 với chủ đề Tình ca, Kim Jea Bin lựa chọn Sơn nữ ca, ca khúc do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác năm 1948. Xuất hiện trong trang phục trắng cùng phong cách lịch lãm, chững chạc, giọng ca 18 tuổi mang đến màu sắc trẻ trung, mới mẻ cho tác phẩm đã có tuổi đời gần 80 năm.

Sau phần trình diễn, Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu đánh giá cao bản phối và nhận định rằng: “Tương lai của Kim Jea Bin sẽ là một ngôi sao, chắc chắn rồi, một ngôi sao của đại chúng, của thị trường”, đồng thời nhắn nhủ Kim Jea Bin hãy phát huy những thế mạnh của bản thân.

Dừng bước nhưng không khép lại giấc mơ

Dù vậy, hành trình của thí sinh nhỏ tuổi nhất Sao Mai 2026 đã khép lại sau ba liveshow, để lại không ít tiếc nuối.

Chia sẻ sau cuộc thi, Kim Jea Bin thừa nhận có chút hụt hẫng nhưng tôn trọng quyết định của Ban giám khảo khi đặt phần trình diễn của 12 thí sinh xuất sắc lên bàn cân so sánh. Điều quan trọng với Kim Jea Bin là đã nỗ lực hết sức mình.

Kim Jea Bin và các thí sinh của "Sao Mai 2026"

Nhìn lại cuộc thi, Kim Jea Bin cho biết bài học lớn nhất là tác phong làm việc chuyên nghiệp của ban nhạc và ê-kíp sản xuất.

Áp lực thi đấu qua từng tuần giúp Kim Jea Bin rèn luyện sự bền bỉ; những buổi workshop cùng sự chỉ bảo của thầy cô, các nghệ sĩ đi trước cũng đem lại nhiều kinh nghiệm quý giá.

Đồng hành với Kim Jea Bin tại Sao Mai là ca sĩ Tô Minh Đức, người trực tiếp hướng dẫn và uốn nắn giọng hát cho anh.

Theo Kim Jea Bin, thầy Tô Minh Đức ngoài đời hòa nhã nhưng rất nghiêm khắc trong giảng dạy để học trò tiến bộ nhanh hơn. Dù thời gian đồng hành chỉ khoảng một tháng, những kiến thức và kinh nghiệm nhận được đã trở thành hành trang ý nghĩa đối với giọng ca trẻ.

Khép lại Sao Mai 2026, Kim Jea Bin dự định trở lại TP.HCM tiếp tục học tập, đồng thời hướng tới cuộc thi Điểm hẹn tài năng của VTV vào năm sau. “Tôi sẽ tiếp tục trau dồi để chuẩn bị tốt nhất cho những cơ hội mới”, Kim Jea Bin chia sẻ.

Ở tuổi 18, Kim Jea Bin chưa thể đi đến chặng cuối tại Sao Mai, nhưng cuộc thi đã mang đến những trải nghiệm giúp anh trưởng thành hơn trên con đường nghệ thuật.

Phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để giọng ca trẻ hoàn thiện bản thân, theo đuổi đam mê và tiếp tục thực hiện mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa: khiến mẹ tự hào về mình.