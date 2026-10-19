'Gả Kim Thoa' có sạn nhưng nội dung vẫn ổn, Điền Hi Vi diễn xuất không quá tệ

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Gả Kim Thoa dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân. Tuy nhiên, kịch bản đã được sửa khoảng 80 - 90% so với nguyên tác. Nhiều fan tiểu thuyết gốc không thích điều này. Trái lại, không ít khán giả cho rằng nội dung bản truyền hình có sự mới lạ và khó đoán hơn.

Ngụy Nhiêu (Điền Hi Vi) và Lục Trạc (Diêm An) được đính hôn từ nhỏ vì Thế tử mang ơn cứu mạng của cha nàng. Nghe tin Lục Trạc khải hoàn nhưng tính mạng lâm nguy, Ngụy Nhiêu không muốn làm cô dâu xung hỉ, trở thành góa phụ. Nàng và cô mẫu lập kế, tìm A Sửu (Điền Hi Vi) gả thay.

Đã giao kèo sướng khổ ra sao tùy số mệnh, nhưng Ngụy Nhiêu (nay là Quân Đại) không cam lòng để A Sửu (nay là Ngụy Nhiêu) hưởng vinh hoa sau khi Lục Trạc hồi phục thần kì. Màn hoán đổi thân phận này góp phần tạo ra nhiều mâu thuẫn, kịch tính cho Gả Kim Thoa.

Nội dung 2 tập đầu khá lỏng lẻo. Nhưng từ tập 4 trở đi, mạch phim chặt hơn. Sau 10 tập, thắc mắc vì sao Ngụy Nhiêu (người chuyên đổ phân) lại giả danh trót lọt trong thời gian ngắn được giải đáp dần. Cô thông minh, là kiểu người tính trước vài nước đi. Ngụy Nhiêu nhìn ra ma ma được đại phu nhân cử theo là "camera chạy bằng cơm", nên không ngại chống đối bà ta.

Cô thu phục được Bích Đào - tì nữ thân tín trước kia của Quân Đại. Kể cả khi gả vào phủ Quốc công, Ngụy Nhiêu vẫn chưa biết hết lễ nghi. Cô cùng Bích Đào vừa bàn bạc vừa lén học, nhờ tì nữ này cung cấp nhiều thông tin hữu ích về tứ tiểu thư và giới quý tộc. Bích Đào là cánh tay đắc lực giúp nàng hóa nguy thành an nhưng cũng là tay trong có thể phản bội Ngụy Nhiêu bất cứ khi nào.

Lục Trạc, Thích Trọng Khải, Hàn Liêu... đều nghi ngờ Ngụy Nhiêu là giả mạo với lý do hợp lý. Nhưng cô cũng "nảy số" cực nhanh để phân tán sự chú ý, không để bản thân bị dồn vào đường cùng.

Những dân nghèo bị coi là "tầng đáy xã hội" chính là những người sành sỏi, trải đời, dạy cho Ngụy Nhiêu biết chữ lẫn cách ẩn mình, đấu đá và thu phục lòng người. Ngụy Nhiêu biết nhìn ra điểm yếu của đối phương để thoát thân, điển hình là những tình tiết nàng buộc tổ mẫu Ngụy gia phải nhận cô là cháu gái ruột thay vì đứa cháu bà đã nuông chiều sinh hư - Quân Đại.

Xây dựng Ngụy Nhiêu tốt bao nhiêu thì thiết lập nhân vật Quân Đại lại đuối dần. Tập đầu Gả Kim Thoa cho thấy Quân Đại ác độc, nhanh trí. Cô ta tự làm bản thân và tì nữ bị thương nặng để đổi trắng thay đen, khiến Tạ Hoa Lâu không có bằng chứng chứng minh bị mưu hại.

Mở đầu ấn tượng đến thế nhưng suốt 9 tập sau, Gả Kim Thoa lại "đánh rơi" trí khôn của phản diện. Sự bình tĩnh, liều lĩnh, nhanh nhạy biến mất, chỉ còn Quân Đại tàn độc nhưng chỉ biết gào thét, đập đồ, nông nổi, khóc lóc tìm người này, người kia giúp đỡ.

Điền Hi Vi khi diễn Quân Đại dễ gây khó chịu vì biểu cảm mạnh khiến khuôn miệng méo mó, mắt trừng to.

Điền Hi Vi là trung tâm của Gả Kim Thoa, một mình cân hai vai với đất diễn dày đặc. Đây là thử thách lớn mà cô vẫn chưa thể xử lí thật ngọt. Xét tổng thể, nét diễn của Điền Hi Vi không quá tệ nhưng thiếu đi sự đột phá. Điểm đáng khen là nữ diễn viên biết thay đổi tông giọng, dáng đi để tạo sự khác biệt giữa Quân Đại và Ngụy Nhiêu. Tuy nhiên, ánh mắt lại thiếu phần hồn để tách biệt 2 nhân vật có khí chất, tính cách khác nhau.

Lục Trạc có xây dựng "tướng quân mặt ngọc", "Diêm Vương sống" - hình tượng không mới trên màn ảnh Hoa ngữ vài năm nay. Diêm An hợp vai, vóc dáng vạm vỡ, lên hình đẹp nhưng diễn xuất chưa có gì đáng bàn. Bởi nhân vật của anh chưa có cảnh tâm lý nào quá phức tạp. "Phản ứng hóa học" của Diêm An - Điền Hi Vi bắt đầu ngọt hơn với những màn ghen tuông, giận lẫy của Lục Trạc.

Video: flora_1010yaya

Gả Kim Thoa đang kịch tính hơn khi mỗi tập Ngụy Nhiêu phải đối phó với những mối nguy dồn dập nhằm che đậy xuất thân. Phim đã "phá vạn" (mức nhiệt cao nhất) trên Youku dù plot twist lớn nhất phim vẫn chưa lật mở. Chặng sau của Gả Kim Thoa có đủ sức đánh bay những hoài nghi để chứng minh bản thân là bông hoa "có đỏ, có thơm"?