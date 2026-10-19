6 diễn viên Hoa ngữ bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là sao nhí

1. Dương Tử

Dương Tử được biết đến qua nhiều vai chính trong các bộ phim như Cá Mực Hầm Mật và Hương Mật Tựa Khói Sương. Nữ diễn viên bắt đầu đóng phim năm 7 tuổi với Như Thử Xuất Sơn vào năm 2002. Sau đó, cô gây ấn tượng khi vào vai Đông Qua phi tần lúc nhỏ trong Tiêu Trang Truyền Kỳ. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia sitcom Nhà Có Trẻ năm 2005, Dương Tử mới thực sự trở thành sao nhí được đông đảo khán giả biết đến.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2014, danh tiếng của Dương Tử ngày càng tăng nhờ Hoan Lạc Tụng và Tru Tiên Thanh Vân Chí. Cả hai tác phẩm đều đạt thành tích tốt, giúp nữ diễn viên củng cố vị thế trong làng giải trí. Dương Tử sau đó tiếp tục đảm nhận nhiều vai chính trong các dự án truyền hình nổi bật và trở thành một trong những nữ diễn viên được chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ.

2. Ngô Lỗi

Ngô Lỗi từng chiếm được cảm tình của khán giả với vai Phi Lưu trong bộ phim cổ trang đình đám Lang Nha Bảng. Nam diễn viên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2002 với vai trò người mẫu quảng cáo và tham gia hơn 50 quảng cáo chỉ trong hai năm. Khi mới 7 tuổi, Ngô Lỗi chính thức đóng phim với vai Na Tra trong Phong Thần Bảng.

Trưởng thành trước ống kính, Ngô Lỗi còn được khán giả gọi là “em trai quốc dân”. Nam diễn viên từng theo học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Thiếu Nữ Toàn Phong, Tần Thời Minh Nguyệt, Nữ Y Minh Phi Truyện, Sa Hải và Đấu Phá Thương Khung. Ngô Lỗi tiếp tục khẳng định vị thế qua Xuyên Qua Hỏa Tuyến và Trường Ca Hành, trở thành một trong những nam diễn viên trẻ được chú ý.

3. Quan Hiểu Đồng

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là Quan Thiếu Tăng và ông nội là Quan Học Tăng, Quan Hiểu Đồng được tạo điều kiện theo đuổi diễn xuất từ nhỏ. Nữ diễn viên chính thức đóng phim từ năm 2001 với Yên Hải Trầm Phù. Năm 2003, cô nhận nhiều lời khen nhờ vai diễn trong bộ phim Noãn, tác phẩm từng giành giải thưởng và nhận được phản hồi tích cực tại Trung Quốc cũng như Nhật Bản. Quan Hiểu Đồng sau đó tiếp tục góp mặt trong Vô Cực, Ảnh Điện và Tai Trái.

Những năm gần đây, Quan Hiểu Đồng dần chuyển sang các vai diễn trưởng thành hơn qua Phượng Tù Hoàng, Cực Hạn 17: Vũ Nhĩ Đồng Hành và Hai Mươi Bất Hoặc. Năm 2020, cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Quan Hiểu Đồng tiếp tục được chú ý với Ta Chính Là Cô Nương Như Thế cùng nhiều dự án điện ảnh, truyền hình khác.

4. Ngưu Tuấn Phong

Ngưu Tuấn Phong từng được biết đến rộng rãi qua vai Dư Ban Sơn trong bộ phim tình cảm về thể thao điện tử Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Sau đó, nam diễn viên đảm nhận vai chính trong nhiều tác phẩm như Con Đường May Mắn và Điện Hạ Đại Nhân Của Lớp Trưởng. Tuy nhiên, không nhiều khán giả biết rằng Ngưu Tuấn Phong đã bắt đầu sự nghiệp từ năm 10 tuổi với bộ phim hài Gia Hữu Kiệu Xa vào năm 2002.

Từ nhỏ, Ngưu Tuấn Phong đã theo học Kinh kịch và sau đó được tuyển thẳng vào Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2019, nam diễn viên tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất khi tham gia chương trình thực tế về diễn xuất Diễn Viên Xin Mời Vào Chỗ. Anh nhận được nhiều lời khen từ Triệu Vy và đạo diễn Trần Khải Ca, trước khi trở thành người chiến thắng cuối cùng. Ngưu Tuấn Phong sau đó tiếp tục phát triển sự nghiệp qua nhiều dự án truyền hình.

5. Dương Mịch

Dương Mịch là cái tên quen thuộc với khán giả Hoa ngữ. Nữ diễn viên nổi tiếng qua Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và loạt phim điện ảnh Tiểu Thời Đại. Bên cạnh việc tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Dương Mịch còn thành lập công ty quản lý riêng, đứng sau nhiều diễn viên nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Bân Bân.

Dương Mịch bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi với vai công chúa Hàm Nghi lúc nhỏ trong Đường Minh Hoàng. Cô cũng từng vào vai con gái của Châu Tinh Trì trong bộ phim hài Hong Kong Vua Ăn Mày. Trưởng thành dưới sự chú ý của công chúng, Dương Mịch từng bước khẳng định vị thế và trở thành một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng lớn của màn ảnh Hoa ngữ.

6. Trần Tinh Húc

Trần Tinh Húc tạo được bước đột phá lớn với vai diễn Lý Thừa Ngân/Cố Tiểu Ngũ trong bộ phim cổ trang Đông Cung năm 2019. Màn thể hiện nhân vật phức tạp giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Trần Tinh Húc cũng là cựu sinh viên Học viện Hý kịch Trung ương. Anh được phát hiện khi mới 3 tuổi tại một công viên và bắt đầu đóng quảng cáo từ thời điểm đó. Một năm sau, nam diễn viên có vai diễn đầu tiên trong Cuộc Đời Nồng Nhiệt.

Khi còn nhỏ, Trần Tinh Húc từng tham gia nhiều bộ phim như Em Là Sinh Mệnh Của Anh, Hôn Nhân Vàng, Cánh Cửa Gió và Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh. Năm 2017, anh được chú ý nhiều hơn khi vào vai Dương Khang trong Anh Hùng Xạ Điêu, chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung. Sau thành công của Đông Cung, Trần Tinh Húc tiếp tục phát triển sự nghiệp với nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau.