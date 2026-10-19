Bảo Anh đi tìm đáp án đúng sai trong tình yêu

Bài hát bắt đầu từ những câu hỏi về việc, liệu yêu một người có phải là sai lầm, khi người ấy không thể ở bên mình đến cuối cùng. Những lời tự vấn, tiếc nuối và cảm giác cô đơn trong ca khúc cũng hiện diện trong câu chuyện của Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai), khi cô nhìn lại mối tình đã qua, giữa mong muốn buông bỏ và những cảm xúc lãng mạn trỗi dậy.

Đến những đoạn sau, ca từ không còn chỉ xoay quanh câu hỏi đúng hay sai mà chuyển sang cách nhìn nhẹ hơn về tình yêu. Dù kết quả thế nào, những tình cảm từng có vẫn chân thành. Bảo Anh thể hiện trọn vẹn những tổn thương, day dứt đến khoảnh khắc đối diện với lựa chọn trong tình yêu.

Phần ca từ da diết được Bảo Anh hát bằng chất giọng giàu tính tự sự, phù hợp với màu sắc trầm buồn của câu chuyện. Cách nữ ca sĩ xử lý những câu hát mang tính tự vấn, tiếc nuối giúp phần âm nhạc hài hòa với câu chuyện trong phim.

Ở cuối MV, Thị Liễu bật khóc nức nở trong xe, còn Văn Tài (Quốc Anh thủ vai) cũng không kiềm được nước mắt khi cầm phần xôi gói trong lá sen. Món quà từ thuở nhỏ một lần nữa xuất hiện, khép lại câu chuyện bằng hình ảnh của một mối tình còn nhiều điều chưa thể gọi tên.

Qua Thế nào là đúng?, Bảo Anh đặt ra một câu hỏi không dễ có lời giải. Khi đứng giữa lý trí và cảm xúc, liệu tình yêu có thực sự tồn tại một lựa chọn hoàn toàn đúng hay sai?