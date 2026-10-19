NSƯT Hoàng Hải vào vai người cha đơn thân trong phim 'Xóm nhỏ'

Bộ phim truyền hình “Xóm nhỏ” khai thác cuộc sống mưu sinh của những người lao động xa quê giữa lòng Hà Nội, gửi gắm thông điệp về tình thân, tình làng nghĩa xóm và hành trình trưởng thành của người trẻ.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Trâm (Lê Lưu Ly) - cô gái 19 tuổi quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội sau những bất đồng với ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) - người cha đơn thân nghiêm khắc đã một mình nuôi con khôn lớn.

Mong muốn tự lập và khẳng định bản thân, Trâm tin rằng mình đủ trưởng thành để quyết định tương lai. Tuy nhiên, sau khi bị người chị đồng hương lừa gạt, cô rơi vào cảnh trắng tay và buộc phải bắt đầu cuộc sống tại một xóm trọ nghèo.

Một cảnh trong phim "Xóm nhỏ". Ảnh: VTV

Tại đây, Trâm gặp Phong (Hà Thành), chàng nhiếp ảnh gia tự do có tính cách thẳng thắn, thực tế. Những va chạm và màn đấu khẩu giữa hai người tạo nên màu sắc hài hước cho bộ phim, đồng thời mở ra hành trình học cách thấu hiểu, sẻ chia và trưởng thành của những người trẻ.

Không chỉ tập trung vào câu chuyện của Trâm và Phong, "Xóm nhỏ" còn khắc họa cuộc sống của những người lao động bình dị như bà Mùi nhặt ve chai, anh Nam bán kẹo kéo một mình nuôi con, vợ chồng Hiệp - Lan mưu sinh bằng những chuyến xe ba gác và gánh rau rong, hay bà Phẩm, chủ xóm trọ có vẻ ngoài ghê gớm nhưng giàu tình cảm.

Qua những phận đời với hoàn cảnh và tính cách khác nhau, bộ phim tái hiện những nhọc nhằn nơi đô thị, đồng thời làm nổi bật sự gắn kết giữa những con người xa lạ. Trong không gian xóm trọ chật hẹp, tình người và sự sẻ chia trở thành điểm tựa giúp họ vượt qua khó khăn.

NSƯT Hoàng Hải và Hoàng Long trong phim. Ảnh: VTV

Một tuyến nội dung đáng chú ý khác là mối quan hệ giữa Trâm và ông Đô. Những bất đồng giữa người cha nghiêm khắc và cô con gái muốn tự quyết định cuộc đời phản ánh khoảng cách thế hệ trong gia đình.

Đằng sau những lời nói gay gắt là tình yêu thương, sự lo lắng của người cha và mong muốn được thấu hiểu của con gái. Từ đó, phim đặt ra vấn đề về cách cha mẹ đồng hành với con khi trưởng thành, giữa yêu thương, định hướng và tôn trọng lựa chọn cá nhân.

Đáng chú ý, NSƯT Hoàng Hải trở lại màn ảnh với hình ảnh người cha đơn thân cộc cằn nhưng hết lòng yêu thương con. Nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua các phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", "Độc đạo". Trong khi đó, Lê Lưu Ly đảm nhận vai Trâm với tính cách bướng bỉnh, cá tính; Hà Thành vào vai Phong, chàng trai có vẻ ngoài khó gần nhưng giàu tình cảm.

"Xóm nhỏ" kết hợp tiếng cười với những lát cắt đời thường giàu cảm xúc, hướng đến thông điệp về tình thân, tình bạn và tình làng nghĩa xóm. Phim phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 21/10/2026.