Hạnh phúc của gia đình Lý Hải - Minh Hà

Lý Hải - Minh Hà đăng tải loạt ảnh gia đình cùng 4 người con gồm Rio, Cherry, Sunny và Mio. Kèm theo hình ảnh, cặp đôi viết: “Trend này dễ thương! Lưu đây chờ xem bao lâu vị trí của mình thay đổi. Cột sóng điện thoại nhà bạn đang mấy nấc đó? Dù chỉ 1 nấc cũng phải full nha! Chúc bạn sóng luôn căng, pin luôn đầy, yêu thương đong đầy, hạnh phúc mỗi ngày!”.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà.

Đáng chú ý, Lý Hải - Minh Hà còn chia sẻ lại những bức ảnh gia đình từ nhiều năm trước, khi 4 người con vẫn còn nhỏ. Minh Hà hài hước viết: “Ngày xưa nè cả nhà”, đồng thời kể: “Anh Hải mười mấy năm trời là chỗ dựa của người khác, giờ đã được dựa vào Rio”, “hồi xưa mỗi lần chụp hình nhìn nheo nhóc cả nhà nhỉ. Giờ gọn gàng hẳn”. Những hình ảnh mới và cũ được đặt cạnh nhau cho thấy các con của Lý Hải - Minh Hà đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình sau nhiều năm.

Hiện tại, Lý Hải - Minh Hà vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng bên 4 con. Theo chia sẻ của Minh Hà, gia đình hướng các con đến lối sống giản dị, tự lập dù bố mẹ hoạt động nghệ thuật và có điều kiện kinh tế. Các con được học tập trong môi trường bình thường, đồng thời được khuyến khích phát triển năng khiếu và sở thích riêng.

Lý Hải - Minh Hà chia sẻ lại những bức ảnh gia đình từ nhiều năm trước.

Trong gia đình, Minh Hà cũng là người đồng hành với chồng trong cả công việc lẫn đời sống. Cô đảm nhận nhiều công việc phía sau các dự án điện ảnh, trong đó có quản lý tài chính và sản xuất. Trong khi đó, Lý Hải tập trung vào vai trò đạo diễn, biên kịch và phát triển các dự án. Minh Hà từng chia sẻ rằng cô lựa chọn lùi về phía sau để hỗ trợ chồng, nhưng những quyết định quan trọng trong gia đình vẫn được hai người cùng bàn bạc.

Không chỉ có cuộc sống gia đình được chú ý, hành trình làm phim của Lý Hải - Minh Hà cũng ghi dấu bằng thương hiệu Lật Mặt. Từ phần đầu tiên ra mắt năm 2015 với doanh thu khoảng 72 tỷ đồng, series lần lượt mở rộng quy mô qua các phần tiếp theo. Lật Mặt 2: Phim Trường đạt khoảng 80 tỷ đồng, Lật Mặt 3: Ba Chàng Khuyết khoảng 85 tỷ đồng, còn Lật Mặt 4: Nhà Có Khách đạt khoảng 120 tỷ đồng.

Lý Hải - Minh Hà ghi dấu bằng thương hiệu Lật Mặt.

Bước sang những phần sau, doanh thu của thương hiệu tiếp tục tăng. Lật Mặt 5: 48H mang về khoảng 150-157 tỷ đồng, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đạt khoảng 273-300 tỷ đồng, trong khi Lật Mặt 7: Một Điều Ước ghi nhận khoảng 482 tỷ đồng. Phần gần nhất, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, khép lại hành trình phòng vé với khoảng 232 tỷ đồng.

Tính đến Lật Mặt 8, 8 phần phim của Lý Hải - Minh Hà đã mang về tổng doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2026 đánh dấu khoảng nghỉ của thương hiệu khi cặp đôi chưa ra mắt phần phim mới, sau hơn một thập kỷ duy trì nhịp phát hành gần như thường niên.

Sau hơn 15 năm đồng hành, Lý Hải - Minh Hà vẫn duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng, dành nhiều thời gian cho các con và công việc. Những hình ảnh mới nhất cho thấy 4 người con ngày càng trưởng thành, đồng thời phần nào hé lộ cuộc sống ổn định của gia đình nam đạo diễn.