Các đại biểu trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc Mông.

Không gian văn hóa dân tộc Mông của xã Vân Hồ.

Trang phục truyền thống của người Mông chủ yếu được làm từ vải lanh, nhuộm chàm, trang trí bằng kỹ thuật thêu hoa văn hoặc in sáp ong. Mỗi nhóm có cách tạo hình, trang trí riêng, nổi bật là những chiếc váy xếp nếp, xòe rộng, được chế tác công phu. Đồng bào thường sinh sống trong những ngôi nhà trệt, canh tác nương rẫy, trồng ngô, lúa. Đời sống văn hóa phong phú với tiếng khèn, sáo, kèn môi cùng các trò chơi dân gian như ném pao, đánh quay, đua ngựa, góp phần tạo nên bản sắc riêng của dân tộc Mông.

Biểu diễn khèn Mông.

Ném Pao - trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mông.

Không gian sinh hoạt thường ngày của đồng bào dân tộc Mông.