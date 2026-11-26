Không gian văn hóa dân tộc Mông
Đồng bào dân tộc Mông chiếm 16,26% dân số toàn tỉnh Sơn La, là cộng đồng dân tộc đông thứ ba, cư trú tại hầu khắp các địa bàn, tập trung chủ yếu ở các xã vùng núi cao. Cộng đồng người Mông gồm các nhóm: Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Đỏ và Mông Đen, cùng sử dụng ngôn ngữ thuộc nhóm Mông - Dao, tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Sơn La.
Trang phục truyền thống của người Mông chủ yếu được làm từ vải lanh, nhuộm chàm, trang trí bằng kỹ thuật thêu hoa văn hoặc in sáp ong. Mỗi nhóm có cách tạo hình, trang trí riêng, nổi bật là những chiếc váy xếp nếp, xòe rộng, được chế tác công phu. Đồng bào thường sinh sống trong những ngôi nhà trệt, canh tác nương rẫy, trồng ngô, lúa. Đời sống văn hóa phong phú với tiếng khèn, sáo, kèn môi cùng các trò chơi dân gian như ném pao, đánh quay, đua ngựa, góp phần tạo nên bản sắc riêng của dân tộc Mông.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/cong-dong-12-dan-toc-tai-son-la/khong-gian-van-hoa-dan-toc-mong-oaxUUtgdg.html