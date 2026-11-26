Tối 25/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bế mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa – Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh – Truyền hình Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh, đại biểu và người dân dự lễ bế mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 (Ảnh: T.N).

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc như “Xuôi dòng Cửu Long”, “Khúc Tự Tình Đất Mũi”, “Cà Mau đẹp những mùa hoa”. Qua âm nhạc, múa và vọng cổ, các tiết mục khắc họa vẻ đẹp quê hương, giá trị văn hóa truyền thống và khát vọng vươn lên của con người Cà Mau.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trình chiếu video tổng kết các hoạt động nổi bật, đồng thời trao giải các cuộc thi sáng tác ca khúc và lời mới vọng cổ; ảnh, video Cà Mau từ bầu trời; thiết kế xe diễu hành; gian hàng đẹp và tìm con tôm nặng nhất. Các cuộc thi góp phần khuyến khích sáng tạo, quảng bá hình ảnh địa phương và lan tỏa tinh thần Festival.

Các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc như “Xuôi dòng Cửu Long”... (Ảnh: T.N).

Phát biểu bế mạc, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 cho biết, Festival có 375 gian hàng, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và người dân.

Theo ông Ngô Vũ Thăng, Festival tạo không gian giao lưu, kết nối trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, du lịch và thương mại. Bên cạnh quảng bá sản phẩm tôm chủ lực, sự kiện còn thúc đẩy liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp, nhà khoa học với thực tiễn sản xuất, địa phương với các đối tác và thị trường trong nước, quốc tế.

Thông qua các Hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm, hình ảnh Cà Mau với bản sắc văn hóa đặc trưng, hệ sinh thái rừng ngập mặn và không gian biển được giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để địa phương phát triển du lịch bền vững, xây dựng thương hiệu tôm theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm uy tín, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau, các đồng chí BTV Tỉnh ủy, trao giải thưởng cho các cuộc thi gồm: Con tôm nặng nhất; gian hàng đẹp; thiết kế xe diễu hành; ảnh, video Cà Mau từ bầu trời; sáng tác ca khúc và lời mới vọng cổ (Ảnh: T.N).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, hiệu quả của Festival không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động, mà quan trọng hơn là những kết quả thực chất sau sự kiện. Tỉnh sẽ tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ, hiện thực hóa các mối liên kết hợp tác, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Thời gian tới, Cà Mau xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm: phát huy hiệu ứng Festival để xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc địa phương; chuyển hóa các kết nối, cam kết tại sự kiện thành động lực phát triển ngành tôm sinh thái, công nghệ cao; phát huy giá trị Ngày Văn hóa Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến, quảng bá.

Ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ bế mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 (Ảnh: T.N).

Diễn ra từ ngày 21 đến 25/11, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế, văn hóa, du lịch; tôn vinh nghề nuôi tôm và quảng bá hình ảnh đất, người Cà Mau đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và thể thao được tổ chức, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân, du khách và doanh nghiệp. Nổi bật là các chương trình quảng diễn ẩm thực từ tôm, cua; trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; hội chợ thương mại kết hợp Ngày hội Bánh dân gian, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật và hoạt động thể thao.

Chuỗi hoạt động góp phần quảng bá tiềm năng ngành tôm Cà Mau, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Qua đó, địa phương hướng đến nâng cao giá trị ngành hàng tôm, gắn phát triển kinh tế với khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa và du lịch.

Trước khi diễn ra lễ bế mạc, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đại biểu đã tham quan khu trưng bày ẩm thực chế biến từ tôm, cua, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương và đặc sản các tỉnh, TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: T.N).