Tham gia tiếp xúc cử tri có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghiêm Xuân Thành; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước; Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang.

Tại hội nghị, các ĐBQH đã thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội tại các đợt tiếp xúc trước.

Bày tỏ sự đồng tình với những quyết sách của Quốc hội, cử tri phường Bắc Nha Trang đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Từ thực tiễn địa phương, cử tri đề nghị có giải pháp đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn.

Liên quan đến công tác quản lý đô thị, cử tri mong muốn chính quyền địa phương sớm tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì tại Chung cư Sông Đà Nha Trang, bảo đảm quyền và lợi ích của cư dân; khắc phục tình trạng ngập úng tại các khu dân cư.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại cuộc tiếp xúc

Cử tri cũng kiến nghị tăng cường công tác quản lý khu vực Hòn Chồng, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, du khách khi tắm biển; nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý các vi phạm trong kinh doanh hàng hóa, nhất là hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghiêm Xuân Thành thông tin thêm về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Khánh Hòa từ đầu năm đến nay; đồng thời, làm rõ một số nội dung mới trong các luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

Các đại biểu và cử tri tham dự cuộc tiếp xúc

Trước những vấn đề cử tri đặt ra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghiêm Xuân Thành đề nghị, UBND tỉnh, các sở, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ chính quyền phường Bắc Nha Trang tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị của người dân.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển tới Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.