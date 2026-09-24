Khởi tố 9 'quái xế'

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với 9 bị can.

Trong đó, cơ quan Công an tiến hành bắt tạm giam 3 đối tượng: H.G.H. (2009, trú xã Tiên Phước); H.N.L. (2008), N.V.X. (2008, cùng trú xã Lãnh Ngọc, Đà Nẵng) và cấm đi khỏi nơi cư trú 6 bị can còn lại. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thời gian gần đây trên địa bàn xã Tiên Phước tái diễn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô-tô tốc độ cao, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất ANTT và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho xã hội; trong đó có nhóm đối tượng vừa bị khởi tố điều tra.