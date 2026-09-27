Cất bốc hài cốt liệt sĩ cạnh suối T7 ở Huế

Ngày 27/9, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Huế cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại thôn Hương Sơn, xã Nam Đông.

Cán bộ, nhân viên Đội 192 tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lê Sáu.

Phần mộ được người dân địa phương phát hiện trong quá trình đi làm rừng và cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương cùng Đội 192. Vị trí mộ nằm cạnh suối T7, thuộc khu vực rừng cộng đồng thôn Hương Sơn.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 70cm. Khi cất bốc, còn 2 đoạn xương cẳng chân dài từ 12-15cm, rộng từ 1,5-2cm; các phần xương khác đã phân hủy hóa thổ. Di vật còn lại gồm 1 tấm tăng và 9 cúc áo bộ đội.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre. Ảnh: Lê Sáu.

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói. Lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu giám định ADN, đồng thời tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Thời gian qua, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", Bộ CHQS TP Huế chỉ đạo Đội 192 đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.