Gia Lai: Hai nữ sinh lớp 6 tử vong thương tâm dưới hồ nước

Ngày 27/9, UBND xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình hai nữ sinh tử vong do đuối nước.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 26/9, em P.T.N (SN 2014) và H.T.N.C (SN 2015), cùng trú tại thôn Phú Hà, xã Ia Le, đi xe đạp điện từ thôn Thiên An về nhà.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông H.N.L, bố em C., trên đường về nhà thì phát hiện một chiếc xe đạp điện dựng bên đường, cùng 2 mũ bảo hiểm để gần một hồ nước trong rẫy cà phê thuộc thôn Thiên An.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 em. Ảnh C.T

Nghi ngờ con gái và bạn gặp chuyện chẳng lành, ông L. lập tức xuống hồ tìm kiếm. Sau đó, ông phát hiện thi thể của em C. và em N. dưới hồ.

Nhận được tin báo, UBND xã Ia Le đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan và hệ thống chính trị thôn Thiên An có mặt tại hiện trường, nắm tình hình và xác minh, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo UBND xã Ia Le cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân. Trước mắt, địa phương hỗ trợ tổng cộng 10 triệu đồng cho hai gia đình lo hậu sự cho các em.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.