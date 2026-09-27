Phê chuẩn khởi tố 4 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 27/9, VKSND khu vực 2 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

4 đối tượng gồm: Chu Văn Tình (SN 1996), Chu Văn Minh (SN 2000), Chu Văn Trung (SN 2003) cùng trú tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Trương Ngọc Hải (SN 2003) trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

4 đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, Công an phường Sông Trí phát hiện nhóm đối tượng Chu Văn Tình, Chu Văn Minh, Chu Văn Trung có hành vi rủ rê nhau cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an phường xác định Trương Ngọc Hải là đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện nói trên.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý.