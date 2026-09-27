Hai bị cáo lĩnh án tù trong vụ án ma túy tại Quảng Ngãi

TAND khu vực 8, tỉnh Quảng Ngãi vừa xét xử sơ thẩm vụ án về ma túy đối với hai bị cáo cùng trú tại xã Ya Ly. Vụ án được các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp xác định là án điểm, phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tại địa phương. Phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự về ma túy đối với các bị cáo A N (SN 2010) và A Kh (SN 2008), cùng trú tại xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 8, A N mua một gói ma túy rồi đưa cho Nguyễn Đức D (SN 2010, trú cùng địa phương) cất giữ. Khoảng 4 giờ ngày 14/5, D và A Kh chuẩn bị chai nước, ống hút, nước cất rồi cùng sử dụng một phần số ma túy này. Phần còn lại được D tiếp tục cất giữ.

Chiều cùng ngày, D được Công an xã mời lên làm việc. Qua kiểm tra nhanh, D có kết quả dương tính với chất ma túy. Biết hành vi của mình đã bị phát hiện, sáng 15/5, A Kh đến Công an xã Ya Ly đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 8 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Khám xét nơi ở của D, cơ quan Công an thu giữ một gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, số tinh thể này là Methamphetamine, có khối lượng 0,41 gam.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với A N để tiếp tục điều tra.Tại phiên tòa, Kiểm sát viên VKSND khu vực 8 tập trung phân tích, làm rõ vai trò của từng bị cáo, nguồn gốc số ma túy, quá trình chuẩn bị công cụ và việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đại diện VKSND khu vực 8, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cần được xử lý nghiêm. Đồng thời, Kiểm sát viên đề nghị HĐXX xem xét việc các bị cáo nhận thức pháp luật còn hạn chế, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử để quyết định mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi và vai trò của từng bị cáo.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng và đề nghị của đại diện VKSND, HĐXX tuyên phạt A N 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 4 năm 2 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành là 7 năm 2 tháng tù. Bị cáo A Kh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông qua việc phối hợp xác định, giải quyết vụ án điểm, VKSND khu vực 8 tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Vụ án đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về tác hại của ma túy và trách nhiệm phòng ngừa vi phạm.