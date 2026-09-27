Con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy nhà bừa bộn, cha tử vong

Ngày 27/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ Nông Hồng Quảng (SN 1987, trú thôn Suối Lau, xã Ia Đal) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 23/9, sau khi uống rượu cùng một số người bạn tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Suối Lau, Quảng trở về nhà.

Thấy nhà cửa bừa bộn, lộn xộn, Quảng bực tức vì cho rằng cha ruột là ông Nông Văn Th. (SN 1956) ở nhà không dọn dẹp.

Quảng gọi điện cho em gái ở cùng thôn, yêu cầu em gái và anh trai qua nhà để đón ông Th. về ở cùng nhưng không thấy ai đến.

Lúc này, Quảng đến chỗ can xăng còn hơn 20 lít, đặt trên rương gỗ gần giường nơi ông Th. đang nằm ngủ. Quảng mở nắp, đẩy đổ can xuống nền để xăng tự chảy lan ra nhiều vị trí, trong đó có khu vực giường ông Th. và cửa phía sau bếp.

Đối tượng Nông Hồng Quảng. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Một lúc sau, Quảng đi ra cửa phía sau bếp, dùng bật lửa châm vào phần xăng đã chảy lan khiến lửa bốc cháy mạnh rồi bỏ chạy ra ngoài. Trong khi ông Th. vẫn nằm trên giường.

Phát hiện hỏa hoạn, hàng xóm xung quanh chạy đến dập lửa. Khi đám cháy được dập tắt, ông Th. được phát hiện đã tử vong.

Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Quảng Ngãi) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với Quảng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.