Người phụ nữ bất ngờ nhận 300 triệu đồng từ tài khoản lạ

Ngày 27/9, Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp Công an phường Thới An (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ người chuyển nhầm nhận lại số tiền 300 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 18/9, chị Kiều Thị Thu Hiền (SN 1975, trú tại tổ dân phố Châu Phố, phường Sông Trí, Hà Tĩnh) bất ngờ nhận được 300 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Nhận thấy khoản tiền trên không thuộc về mình, chị Hiền đã chủ động đến công an địa phương để trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, ngành chức năng đã phối hợp tra soát giao dịch và xác định người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Xuân Loan (SN 1986, trú tại phường Thới An, TP Hồ Chí Minh).

Chị Kiều Thị Thu Hiền chuyển trả lại số tiền người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Sau khi xác minh, Công an phường Sông Trí phối hợp Công an phường Thới An hoàn tất các thủ tục cần thiết, hỗ trợ chị Hiền chuyển trả 300 triệu đồng cho chị Loan.

Công an khuyến cáo, khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không nên sử dụng hoặc tự ý chuyển trả theo yêu cầu của người lạ. Thay vào đó, cần thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn, tra soát và xử lý theo quy định.