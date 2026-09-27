Bộ Công an hướng dẫn người dân góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên VNeID

Đến nay, đã có 141.526 người tham gia đóng góp ý kiến qua ứng dụng VNeID, trong đó 137.863 ý kiến tán thành hoàn toàn và 3.544 ý kiến tán thành có góp ý. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 20/9.

Theo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an các tỉnh đang phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, tại các cuộc họp và ở khu dân cư. Nội dung tập trung hướng dẫn người dân nắm rõ chủ trương, thời gian, cách thức tham gia; chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo.

Cùng với tuyên truyền, Công an cấp xã tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn cư trú, nhất là người cao tuổi, người ít sử dụng thiết bị thông minh hoặc gặp khó khăn khi thao tác trên VNeID. Cán bộ Công an xã hướng dẫn người dân truy cập, tìm nội dung lấy ý kiến và gửi ý kiến trên ứng dụng, giúp người dân chủ động thực hiện.

Tại Công an xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở, cán bộ Công an xã đã kết hợp tuyên truyền về đợt lấy ý kiến và hướng dẫn người dân truy cập tiện ích góp ý trên VNeID. Với những trường hợp chưa thành thạo, cán bộ trực tiếp hướng dẫn từ truy cập VNeID, tìm nội dung dự thảo đến gửi ý kiến.

Việc hỗ trợ tập trung vào thao tác sử dụng ứng dụng, bảo đảm người dân thuận lợi tiếp cận và tham gia; nội dung góp ý do mỗi người dân tự nghiên cứu, lựa chọn và thể hiện, bảo đảm tính chủ động trong quá trình tham gia xây dựng pháp luật.

Thông qua tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp, người dân được cung cấp thông tin, hỗ trợ kịp thời, đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng VNeID và thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trên môi trường điện tử.

Mỗi ý kiến đóng góp là kênh để cơ quan chức năng tiếp nhận những vấn đề từ thực tiễn đời sống, góp phần hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể chủ động truy cập ứng dụng VNeID để nghiên cứu và gửi ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo các bước sau:

1.1 Đọc dự thảo sửa đổi

Bước 1: Công dân thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình trang chủ nhấn vào banner Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự.

Bước 3: Công dân đọc nội dung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

- Nhấn để lưu dự thảo về điện thoại

1.2 Góp ý dự thảo

Bước 1: Tại màn Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), công dân thực hiện góp ý:

+ Nhấn Tán thành hoàn toàn nếu đồng ý với nội dung dự thảo và nhấn Gửi góp ý

+ Trường hợp tán thành và muốn góp một số ý kiến: Công dân tích chọn Tán thành có góp ý và Chọn điều luật cần góp ý và nhập lý do với điều luật đã chọn. Hoặc có thể nhập nội dung góp ý chung với toàn bộ dự thảo và nhấn Gửi góp ý.

+ Nhấn để xóa điều luật đã chọn

+ Trường hợp không tán thành: Công dân tích chọn Không tán thành, Chọn điều luật cần góp ý và nhập lý do không tán thành với điều luật đã chọn. Hoặc nhập nội dung không tán thành chung với toàn bộ dự thảo và nhấn Gửi góp ý.

- Nhấn để xóa điều luật đã chọn

Bước 2: Màn hình hiển thị thông báo gửi góp ý về dự thảo Bộ luật Hình sự thành công

+ Nhấn Đóng để quay lại màn Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Bước 4: Để xem lại góp ý vừa tạo, công dân nhấn Xem lại nội dung góp ý