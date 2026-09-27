Huế: Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại thôn Hương Sơn

Thông tin ban đầu, phần mộ liệt sĩ được người dân địa phương trong quá trình đi làm rừng phát hiện và cung cấp thông tin.

Cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Hương Sơn, xã Nam Đông, TP Huế

Vị trí mộ nằm cạnh suối T7, khu vực rừng cộng đồng, thôn Hương Sơn, xã Nam Đông. Hài cốt liệt sĩ được cất bốc ở độ sâu khoảng 70cm, di vật kèm theo là 1 tấm tăng, 9 cúc áo bộ đội.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm sau khi cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Hương Sơn, xã Nam Đông, TP Huế

Hiện Bộ CHQS TP Huế chỉ đạo Đội 192 đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, tiến hành lấy mẫu giám định ADN và làm lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.