Tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở vùng núi TP. Huế

Ngày 27/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế cho biết Đội 192 vừa tìm kiếm, cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại thôn Hương Sơn, xã miền núi Nam Đông.

Phần mộ được người dân phát hiện trong lúc đi làm rừng và báo cho chính quyền địa phương, Đội 192. Vị trí mộ nằm cạnh suối T7, thuộc khu vực rừng cộng đồng thôn Hương Sơn.

Tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã miền núi Nam Đông, TP. Huế.

Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 70 cm. Qua cất bốc, lực lượng chức năng ghi nhận hai đoạn xương cẳng chân dài khoảng 12-15 cm, rộng 1,5-2 cm, các phần xương khác đã phân hủy, hóa thổ. Di vật còn lại gồm một tấm tăng và 9 cúc áo bộ đội.

Bộ CHQS TP. Huế đã chỉ đạo Đội 192 đưa hài cốt về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói. Lực lượng chức năng đồng thời lấy mẫu giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính, sau đó tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, thời gian qua, Bộ CHQS TP. Huế chỉ đạo Đội 192 tăng cường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm tại những khu vực có căn cứ, dấu tích liên quan, nhằm nỗ lực sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.