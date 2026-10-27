Khởi sắc Chiềng Hặc

Trung tâm xã Chiềng Hặc.

Tại khu vực trung tâm xã Chiềng Hặc, nhiều đoạn vỉa hè được lát mới, bó vỉa gọn gàng; hệ thống rãnh thoát nước, trụ thu nước được sửa chữa, cải tạo. Đây là kết quả của Dự án sửa chữa, cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước trung tâm xã Chiềng Hặc giai đoạn 2, do Phòng Kinh tế xã làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Dự án thực hiện các hạng mục lát 1 km vỉa hè, sửa chữa rãnh thoát nước, bó vỉa và trụ thu nước. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng, thuận tiện cho người dân đi lại, sinh hoạt và kinh doanh.

Gia đình ông Đoàn Văn Phong, bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc, kinh doanh dịch vụ văn phòng xe khách, thường xuyên trung chuyển hàng hóa cho khách đi các tỉnh. Vỉa hè được cải tạo giúp gia đình thuận tiện hơn trong giao nhận hàng hóa. Ông Phong chia sẻ: Vỉa hè sau khi được cải tạo sạch đẹp, rộng rãi hơn, việc đi lại và trung chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn hơn. Công trình đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là các hộ kinh doanh tại khu vực trung tâm xã.

Nhân dân xã Chiềng Hặc thi công lắp đặt đèn năng lượng mặt trời dọc quốc lộ 6.

Cùng với chỉnh trang vỉa hè, xã Chiềng Hặc huy động các nguồn lực xã hội hóa lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời dọc tuyến quốc lộ 6, với 584 bóng đèn, tổng kinh phí 1 tỷ 443 triệu đồng. Trong đó, nguồn xã hội hóa hơn 1 tỷ 145 triệu đồng; còn lại do nhân dân đóng góp vật liệu và ngày công lao động. Công trình góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, bảo đảm an toàn giao thông, tạo diện mạo khang trang cho khu vực trung tâm xã.

Trong quá trình triển khai, người dân các bản tích cực hưởng ứng, chung sức cùng chính quyền và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình. Ông Quàng Văn Bình, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lắc Phiêng, cho biết: Ngay sau khi xã phát động, bản đã tổ chức họp dân, thống nhất mức đóng góp hơn 200.000 đồng/hộ, huy động hơn 37 triệu đồng mua vật liệu. Các nhóm hộ được phân công đào hố, dựng cột, hỗ trợ thi công. Hệ thống chiếu sáng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và cải thiện cảnh quan địa phương.

Thi công Dự án sửa chữa, cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước trung tâm xã Chiềng Hặc - giai đoạn 2.

Xã Chiềng Hặc được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Chiềng Hặc, Tú Nang và Mường Lựm. Sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng. Năm 2026, xã triển khai 9 dự án đầu tư hạ tầng với tổng mức đầu tư hơn 39,6 tỷ đồng, gồm 3 công trình giao thông, 2 công trình duy tu, bảo dưỡng thủy lợi, 2 nhà văn hóa bản, 1 dự án cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước khu trung tâm và 1 công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên quốc lộ 6. Đến nay, 2 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; các dự án còn lại đang được xã triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế theo quy định.

Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực trung tâm. Cùng với nguồn vốn ngân sách, địa phương đẩy mạnh xã hội hóa, vận động nhân dân chung sức xây dựng các công trình. Đồng thời, tăng cường quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình đã đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công trình thủy lợi bản Tà Làng Cao, xã Chiềng Hặc được duy tu, bảo dưỡng đảm bảo điều tiết nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Diện mạo trung tâm xã Chiềng Hặc ngày càng khang trang, sạch đẹp nhờ các công trình thiết thực và sự chung sức của nhân dân. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.