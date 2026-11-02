Đồng Tháp phê duyệt Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển hơn 5.500 tỷ đồng

Tuyến đường bộ ven biển qua địa phận tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 23,6km. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo đó, Dự án thành phần 2 có chiều dài khoảng 23,6km. Điểm đầu kết nối với đường tỉnh 871B, tại xã Gia Thuận và điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Tiền tại xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Theo quyết định phê duyệt, dự án thuộc nhóm A. Công trình đi qua địa bàn các xã Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, Gò Công Đông và Tân Phú Đông. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất gần 87,9ha.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Trong giai đoạn 1, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, bố trí 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Khi hoàn thiện, tuyến đường có nền rộng 20,5m, mặt đường rộng 19,50m, đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2 hơn 5.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoảng 4.136 tỷ đồng (tương đương 170 triệu USD); phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 6 năm.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Tháp có tổng mức đầu tư gần 7.100 tỷ đồng. Dự án chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng (Dự án thành phần 1) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến, dự án sẽ khởi công vào cuối quý I/2027.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, việc đầu tư tuyến đường bộ ven biển nhằm tăng cường kết nối giao thông hành lang ven biển của tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh; mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất thu hút đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, công nghiệp, đô thị, du lịch và nuôi trồng thủy sản...