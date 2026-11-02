Đồng Nai: ĐT768 gần cầu Thủ Biên xuống cấp, dự kiến thảm nhựa sửa chữa trong tuần

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng trong những ngày đầu tháng 11, mặt đường ĐT768 tại khu vực ngã ba, dưới cầu vượt, gần chùa Phổ Đà và đường dẫn lên cầu Thủ Biên (xã Tân An, TP Đồng Nai) bị hư hỏng nghiêm trọng.

Mặt đường xuất hiện nhiều điểm hư hỏng kéo dài.

Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, ổ voi nối tiếp nhau. Lớp nhựa mặt đường bong tróc, tạo thành những điểm lồi lõm, gồ ghề. Một số đoạn còn có các rãnh sâu kéo dài theo vệt bánh xe, bên trong đọng nước đục sau mưa.

Khi trời mưa, nước phủ kín miệng hố khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết độ sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 2/11, sau những trận mưa, nhiều điểm trũng trên mặt đường tiếp tục đọng nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Tại khu vực chờ đèn tín hiệu giao thông, các ổ gà, ổ voi nằm ngay giữa làn xe lưu thông. Khi đến gần nút giao, nhiều phương tiện, từ xe máy, ô tô con đến xe tải, phải giảm tốc độ, điều khiển xe tránh những hố sâu.

Xe cộ lưu thông đông đúc qua tuyến đường xuống cấp.

Theo nhiều tài xế, tình trạng mặt đường hư hỏng kéo dài không chỉ gây khó khăn khi lưu thông mà còn làm tăng nguy cơ va chạm. Đặc biệt, vào ban đêm hoặc khi trời mưa, các hố sâu bị nước che khuất càng khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm.

"Ngày nào tôi cũng lưu thông qua đây, xe chở hàng bị chòng chành rất nguy hiểm. Tôi mong đoạn đường này sớm được sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông", tài xế Văn Thế, ngụ phường Biên Hòa, Đồng Nai, chia sẻ.

Video: Toàn cảnh tuyến đường bị hư hỏng ở Đồng Nai.

ĐT768 là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực trung tâm TP Đồng Nai với phường Trị An và các địa bàn phía Bắc. Tuyến đường cũng kết nối với khu vực Tân Uyên, TP.HCM thông qua cầu Thủ Biên.

Đây là tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Riêng khu vực cầu Thủ Biên thường xuyên có xe tải, xe container lưu thông. Với mật độ phương tiện lớn, tình trạng mặt đường xuống cấp đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác tuyến đường.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục các vị trí hư hỏng, bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn.

Nhiều hố sâu gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai cho biết, Sở thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác sửa chữa những vị trí mặt đường xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân đi lại.

Dự kiến trong tháng 11, các khu vực hư hỏng trên tuyến ĐT768 sẽ được triển khai sửa chữa lớn.

Trong khi đó, đơn vị BOT khai thác tuyến ĐT768 cho biết, sẽ sửa chữa, thảm nhựa các vị trí hư hỏng ngay trong tuần này. Việc khắc phục nhằm xử lý những điểm mất an toàn, cải thiện chất lượng khai thác tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV BOT 768, thời tiết mưa kéo dài, lưu lượng phương tiện lớn tại khu vực nút giao cùng khó khăn về nguồn cung bê tông nhựa đã ảnh hưởng đến công tác sửa chữa mặt đường dẫn lên cầu Thủ Biên.

Ngày 2/11, Công ty khẩn trương chuẩn bị máy móc, thiết bị, nhân lực và vật liệu, dự kiến hoàn thành khắc phục các vị trí hư hỏng trước ngày 9/11/2026. Đồng thời, đơn vị tiếp tục rà soát toàn tuyến thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.