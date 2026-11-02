Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đối với đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Hải Yến

Với 34 năm công tác, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị trọng trách chủ chốt, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh đã được Ban Thường trực MTTQ thành phố, Thành ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng ý giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Với số phiếu bầu đồng ý đạt 100% ở 3 lần bỏ phiếu, đồng chí đã được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hải Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, gương mẫu của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố cũng như cá nhân đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh, công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và đồng chí Phạm Hải Hoa, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chúc mừng đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh. Ảnh: Hải Yến

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã chân thành cảm ơn trước sự quan tâm, rèn luyện của Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ thành phố thời gian qua. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn đoàn kết và cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh điển hình.