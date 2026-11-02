Quốc lộ 21B khoác áo mới, khơi thông mạch giao thông phía Nam Hà Nội

Ngày 1/11, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B đoạn từ nút giao tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài cũ đã chính thức thông xe kỹ thuật. Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 21B qua địa bàn các xã phía Nam Hà Nội.

Ban QLDA đầu tư - hạ tầng xã Thanh Oai cho biết: "Sau gần 3 tháng thi công, đoạn tuyến đã cơ bản đáp ứng điều kiện thông xe kỹ thuật, vượt tiến độ khoảng 1 tháng so với kế hoạch của thành phố. Dự án có chiều dài khoảng 2,7km, tổng mức đầu tư 345,5 tỷ đồng, đi qua địa bàn hai xã Bình Minh và Thanh Oai. Công trình được triển khai trong giai đoạn 2020 - 2026".

Theo thiết kế, đoạn quốc lộ 21B sau nâng cấp có mặt cắt ngang từ 11 - 35m, quy mô 6 làn xe. Trước đây, tuyến đường có mặt cắt hẹp, nhiều vị trí chỉ rộng khoảng 4 - 5m, thường xuyên chịu áp lực lớn từ phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn.

Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng cải thiện năng lực lưu thông, hạn chế tình trạng ùn tắc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

Ghi nhận trên công trường, sau khi hoàn thành các hạng mục nền, mặt đường, hoàn thiện lớp thảm nhựa cuối cùng, các nhà thầu đang tập trung triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thanh Oai cho biết, sau khi thông xe kỹ thuật, dự án tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống vỉa hè, cây xanh và điện chiếu sáng ngay trong tháng 11. Quốc lộ 21B là tuyến đường bộ cấp quốc gia, có điểm đầu tại nút giao Ba La (Hà Đông, Hà Nội), điểm cuối tại nút giao với quốc lộ 1 (TP Tam Điệp, Ninh Bình).

Các hạng mục vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng được thi công cuốn chiếu cùng với nền, mặt đường nhằm bảo đảm tính đồng bộ khi công trình đưa vào khai thác.

Là người sinh sống tại địa phương, Anh Nguyễn Văn Định (xã Thanh Oai, Hà Nội) cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng vì tuyến đường hoàn thành mở rộng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, hạn chế tình trạng ùn ứ và xung đột giữa các phương tiện".

Tuyến đường cho đi lại nhưng địa phương đang phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành kẻ vạch phân làn phục vụ người dân đi lại theo quy định.

Được biết, tuyến đường là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam Hà Nội với các địa phương lân cận. Việc từng bước nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến đường hiện hữu mà còn tăng cường kết nối giữa các khu đô thị, khu dân cư với mạng lưới giao thông khu vực phía Nam Thủ đô, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.