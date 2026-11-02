Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Theo Kế hoạch số 67-KH/ĐUB ngày 28/10/2026 của Đảng ủy Bộ Công Thương về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương sẽ chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương; cấp ủy các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; các đồng chí chưa tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (đã được tổ chức ngày 16/10/2026); các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương.

Tham dự tại điểm cầu trực tuyến các tổ chức đảng qua nền tảng số có cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Bộ Công Thương, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ thông qua nền tảng số vào chiều ngày 03/11/2026.

Nội dung, chương trình Hội nghị gồm 4 phần chính:

Thứ nhất, quán triệt nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các Nghị quyết, Kết luận, Quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị (chi tiết tại danh mục chú thích bên dưới), do báo cáo viên được từ Đảng ủy Chính phủ,các Ban đảng Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Thứ hai, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Bộ Công Thương; đồng thời thảo luận về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Công Thương về Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/07/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ cơ quan, đơn vị. Nội dung này do đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương báo cáo.

Thứ ba, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Công Thương sẽ quán triệt nội dung Kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Công Thương.

Cuối cùng, đại diện Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo, hướng dẫn tập trung quán triệt, thảo luận kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Đảng ủy Bộ Công Thương tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 3/9/2026.

Hội nghị nhằm mục đích tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những nội dung mới, trọng tâm; thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa kịp thời các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thành chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Công Thương và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện; đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Kế hoạch yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phải được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, quán triệt với cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Việc cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết phải sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; bảo đảm thiết thực, khả thi, tránh hình thức, chung chung.

Song song với đó, công tác tuyên truyền phải được triển khai chủ động, thường xuyên, đa dạng về hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số; chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai lệch, xuyên tạc; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong thực tiễn.