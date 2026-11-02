Bộ Xây dựng phản hồi kiến nghị về quốc lộ 1 và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 17479/BXD-CDBVN gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Trước đó, cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm đầu tư mở rộng, nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 1A nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn (ảnh minh hoạ).

Trả lời kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết, đoạn quốc lộ 1 qua địa bàn phường An Thắng, TP Đà Nẵng, từ Km 944+200 đến Km 946+400 đã được mở rộng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km 942+00 - Km 947+00 theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545 làm nhà đầu tư, Công ty TNHH MTV CECO545 BOT là doanh nghiệp dự án quản lý, khai thác.

Hiện đoạn tuyến có nền đường rộng 33m, mặt đường rộng 21m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Mặt đường được thảm bê tông nhựa, có dải phân cách giữa rộng 1,5m trồng cây xanh, vỉa hè hai bên rộng 1m.

Theo Bộ Xây dựng, quy mô hiện trạng đoạn tuyến cơ bản phù hợp với Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt tại Quyết định số 2470/QĐ-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng, với quy mô đường ô tô 4 làn xe, cấp III.

Trong quá trình khai thác, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, góp phần giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn trên tuyến.

Liên quan đến kiến nghị khắc phục những bất cập tại một số cầu chui dân sinh qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Bích An, xã Tam Xuân, Bộ Xây dựng cho biết, tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã từ Km 68+619 đến Km 74+290.

Tại các đường ngang dân sinh, dự án đã bố trí các cống chui có khẩu độ phù hợp với quy mô, cấp đường giao thông nông thôn và đề xuất của UBND huyện Núi Thành trước đây. Cụ thể, tại Km 70+420, cống chui có kích thước 6,5 x 4,5m; tại Km 74+757 có kích thước 5 x 4,5m.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đơn vị quản lý, vận hành khai thác tuyến, các cống chui đã được đưa vào sử dụng từ năm 2018, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất của người dân địa phương.

Tuy nhiên, một số phương tiện vận chuyển hàng hóa có kích thước vượt quá tĩnh không cho phép nên không thể lưu thông qua các cống chui. Trước thực tế này, Bộ Xây dựng đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các đơn vị vận chuyển sắp xếp hàng hóa phù hợp, bảo đảm an toàn, không vượt quá tĩnh không cho phép khi lưu thông.

Đối với phản ánh mặt đường cao tốc cao hơn nền nhà của các hộ dân lân cận, khiến nước mưa tràn vào khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản, Bộ Xây dựng cho biết đã ghi nhận tình trạng nước mưa tràn vào ruộng, vườn của một số hộ dân tại thời điểm mưa lớn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nước thoát chậm ở phía hạ lưu cống. Bộ Xây dựng đã yêu cầu VEC phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, xác định cụ thể vị trí, nguyên nhân và triển khai các biện pháp xử lý, khơi thông dòng chảy.

Việc khắc phục được yêu cầu hoàn thành trong quý IV/2026, nhằm giải quyết tình trạng thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân khu vực lân cận tuyến cao tốc.