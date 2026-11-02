Người mẹ ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn
( CLO) Ngày 2/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đoàn Văn Hứa (SN 2005, trú tại phường Thành Sen) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Nguyễn Thị Bé (SN 1984, mẹ của Hứa) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.
Theo tài liệu điều tra, mặc dù biết rõ con trai chưa có giấy phép lái xe nhưng đầu năm 2026, Nguyễn Thị Bé vẫn giao xe mô tô biển kiểm soát 38P1-73X.XX, có dung tích xi lanh trên 50cm3, cho Hứa quản lý và sử dụng.
Ngày 5/8/2026, khi điều khiển xe mô tô lưu thông qua ngã tư giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Lý Tự Trọng (thuộc phường Thành Sen), Hứa không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm với xe mô tô do chị Đ.T.T.T. (SN 2007, trú tại phường Thành Sen) điều khiển. Hậu quả, chị T. bị thương tích với tỷ lệ 78%.
Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-me-o-ha-tinh-bi-khoi-to-vi-giao-xe-cho-con-khong-co-bang-lai-gay-tai-nan-post366047.html