Khởi động mùa tuyển quân

Thanh niên trên địa bàn xã Trường Sinh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Để chuẩn bị tốt nguồn tuyển quân, UBND xã Sơn Dương đã triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã được kiện toàn đồng thời tiến hành rà soát, xét duyệt nguồn từ cơ sở. Theo đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Dương, năm 2027, xã dự kiến được giao chỉ tiêu tuyển chọn 35 công dân nhập ngũ. Qua tổ chức rà soát, xét duyệt, có trên 400 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển. Công tác khám sơ tuyển dự kiến triển khai trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 4-10. Trước đó, Ban CHQS xã cũng đã phối hợp với các đoàn thể, trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống quê hương cách mạng. Qua đó nêu cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng hăng hái lên đường nhập ngũ.

Công tác chuẩn bị cho mùa tuyển quân 2027 được triển khai chặt chẽ từ cơ sở. Ban CHQS các xã, phường đã chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tích cực phối hợp với chính quyền cơ sở tiến hành phúc tra, kê khai đầy đủ thông tin lý lịch của công dân.

Tại xã biên giới Sơn Vĩ, công tác chuẩn bị nguồn tuyển quân được triển khai chủ động, nghiêm túc, đảm bảo đúng luật. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Qua rà soát, toàn xã có hơn 300 công dân đủ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, gần 700 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, trong đó hơn 260 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển. Để tạo thuận lợi cho người dân vùng cao đi lại, xã đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe tại 3 điểm: Trạm Y tế Thượng Phùng, Trạm Y tế xã Sơn Vĩ tại thôn Tìa Chớ và thôn Lũng Làn. Bên cạnh kiểm tra lý lịch, trình độ văn hóa và chỉ số thể lực sơ bộ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã kết hợp tuyên truyền, giải đáp vướng mắc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giúp công dân yên tâm, tự giác chấp hành nghiêm quy định.

Hùng Lợi là địa phương hoàn thành sớm công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027. Đặc biệt, trong 103 công dân tham gia sơ tuyển có 21 công dân tự nguyện viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học ở Đà Nẵng, em Bàn Trung Hiếu, thôn Bản Chương, xã Hùng Lợi quyết định bảo lưu kết quả học tập, xung phong lên đường nhập ngũ. Em chia sẻ: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc. Theo em, môi trường quân đội chính là trường học lớn giúp bản thân rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tác phong kỷ luật”.

Nhờ sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị, công tác rà soát, đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ năm 2027 trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng Luật. Đây là tiền đề vững chắc để tỉnh Tuyên Quang hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm công khai, chất lượng và an toàn tuyệt đối.