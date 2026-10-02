Người mẹ 48 tuổi trở thành tân sinh viên khi hai con đang theo học tiến sĩ ở nước ngoài

2 con học tiến sĩ, mẹ U50 trở thành tân sinh viên

Chị Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1978, là một trong những tân sinh viên ngành Kinh tế của Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2026. Từng nghỉ học sau lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình, ở tuổi 48, chị quyết định trở lại giảng đường sau khi hai con trai lần lượt giành học bổng du học và theo học tiến sĩ.

Chị Yến cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm nên chị nghỉ học khi vừa hết lớp 9. Sau khi lập gia đình và có con, vợ chồng chị từ quê Nam Định cũ (nay là Ninh Bình) lên Hà Nội mưu sinh. Hai người làm nhiều nghề, từ mở quán cơm bình dân đến cắt tóc, gội đầu để nuôi hai con ăn học.

Mong mỏi lớn nhất của chị khi đó là các con được học hành đến nơi đến chốn, không phải lỡ dở việc học như mình.

Chị Nguyễn Thị Yến tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Đống Đa, Hà Nội.

Không phụ lòng bố mẹ, hai con trai đều có kết quả học tập tốt, lần lượt giành học bổng du học.

Con trai thứ hai của chị là Đồng Ngọc Hà, sinh năm 2002, từng giành Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2020. Mới đây, Ngọc Hà được 7 trường đại học danh tiếng của Mỹ cấp học bổng tiến sĩ, trong đó có Harvard, MIT và Princeton. Hiện Ngọc Hà theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại Đại học Harvard.

Con trai cả, sinh năm 1999, cũng giành học bổng Eiffel của Chính phủ Pháp ở bậc Thạc sĩ và hiện là Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trung Quốc.

“Nhiều năm sau khi lập gia đình, tôi vẫn nung nấu ước mơ được trở lại trường lớp để tiếp tục sự học. Đến khi lo cho các con học hành ổn thỏa, tôi quyết tâm thực hiện ước mơ của mình”, chị Yến nói.

Chị Nguyễn Thị Yến, tân sinh viên ngành Kinh tế của Học viện Hành chính và Quản trị công.

Chị cho biết, từ khi các con còn học THPT, chị vừa làm việc, vừa lặng lẽ tự học lại những kiến thức bậc tiểu học và THCS.

“Khi phát hiện mẹ vẫn âm thầm tự học, Ngọc Hà đã dành thời gian giảng lại cho tôi những kiến thức từ Tiểu học, THCS, trước khi con lên đường du học. Được con dạy kèm, từ chỗ quên gần hết kiến thức, tôi đã bắt kịp và đăng ký học lớp 9, rồi thi vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Đống Đa ở tuổi 44”, chị Yến kể.

Trong thời gian học tại đây, chị Yến đoạt giải Ba tại kỳ thi học sinh giỏi thành phố, môn Lịch sử và được vinh danh là Học sinh tiêu biểu của Thủ đô, năm học 2025 - 2026. Trong mùa tuyển sinh vừa qua, chị trúng tuyển ngành Kinh tế của Học viện Hành chính và Quản trị công.

Con muốn “nuôi” mẹ học đại học

Người mẹ 48 tuổi đã bước sang tuần học thứ hai tại trường đại học. Những ngày đầu vào lớp, chị khiến nhiều sinh viên bất ngờ khi gặp một người bạn học lớn tuổi. Chị Yến hơn các tân sinh viên sinh năm 2008 đúng 30 tuổi.

“Các bạn trẻ đều tầm tuổi con mình, thậm chí ít hơn. Ở giai đoạn học THPT, tôi đã quen với việc trao đổi, giao lưu với các bạn trẻ nên không cảm thấy xa lạ, khoảng cách”, chị Yến chia sẻ.

Thích tham gia các hoạt động tập thể, chị Yến xung phong làm lớp phó phụ trách học tập của lớp.

Chị Nguyễn Thị Yến cùng các tân sinh viên của Học viện Hành chính và Quản trị công, năm 2026.

Chị Yến cho biết, vì lớn tuổi nên trong quá trình học, chị gặp một số hạn chế về công nghệ và khả năng ghi nhớ so với các bạn trẻ. Tuy nhiên, chị cho rằng, chỉ cần có đủ đam mê, nghị lực và tinh thần ham học hỏi, chị sẽ vượt qua những thử thách này.

Để đi học, chị phải phân bổ thời gian hợp lý để vẫn duy trì công việc tự do và cân bằng cuộc sống gia đình. Sau khi hoàn thành chương trình từ lớp 9 đến lớp 12, tân sinh viên U50 khá tự tin với khả năng thích ứng của mình.

Chị Yến cho biết, để động viên mẹ, hai con trai nói sẽ lo toàn bộ chi phí học tập cho chị.

“Hai cháu nói rằng, 'ngày xưa mẹ lo cho chúng con thì bây giờ để chúng con nuôi mẹ đi học'. Nhưng tôi cũng đang phấn đấu để giành được học bổng của trường”, chị Yến nói.

Chị vẫn nhớ như in ngày thi tốt nghiệp THPT, cả hai con trai cùng đặt vé máy bay để về nước đưa mẹ đi thi.

Ở tuổi 48, chị Yến vào đại học không phải để tìm một tấm bằng “cho đẹp hồ sơ”, mà để hoàn thành ước mơ từng phải gác lại thời trẻ.

“Tôi biết, với tuổi của mình, khi tốt nghiệp cũng đã quá tuổi để xin việc làm ở các tổ chức, đơn vị. Nhưng tôi mong muốn được bước chân vào giảng đường để biết thêm nhiều kiến thức, hoàn thiện bản thân. Tôi hiểu sâu sắc giá trị của việc được đi học và ý nghĩa rất rộng của sự học, không bó hẹp chỉ để xin việc, kiếm tiền”, chị Yến nói.

Chị Yến hy vọng hành trình của mình có thể lan tỏa năng lượng tích cực tới các bạn trẻ đang ngồi trên giảng đường.

“Các bạn hãy trân trọng thời gian, cơ hội được học và luôn nhớ rằng, không bao giờ là quá muộn để học”, chị Yến chia sẻ.

Tân sinh viên U50 đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học loại Giỏi và hy vọng được kết nạp, đứng vào hàng ngũ của Đảng trong những năm tháng đại học.