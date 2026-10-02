Phường Thanh Khê hợp tác phát triển thể dục, thể thao giai đoạn 2026 - 2030

Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng tại hội nghị ký kết hợp tác. Ảnh: BẢO LÂM

Theo đó, nhà trường hỗ trợ chuyên môn, giảng viên hướng dẫn kỹ thuật; phối hợp tổ chức các ngày hội thể thao, giải thể thao quần chúng và các hoạt động rèn luyện thể thao thường niên. UBND phường Thanh Khê chủ động điều phối, huy động lực lượng và bảo đảm các điều kiện tổ chức.

Hai đơn vị phối hợp tổ chức các lớp kỹ năng hè, chương trình dạy bơi phòng, chống đuối nước, võ thuật tự vệ, bóng đá... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, kỹ năng an toàn cho thanh thiếu nhi.

Phối hợp khai thác cơ sở vật chất, phát huy nguồn lực trẻ tại địa phương theo điều kiện thực tế; nhà trường xem xét, hỗ trợ địa điểm và cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục, thể thao cộng đồng tại phường.

Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao và kỹ năng điều hành giải đấu cho đội ngũ cán bộ văn hóa - xã hội, cộng tác viên thể thao và lực lượng tại cơ sở…