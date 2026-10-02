Ngày 7-10 hết hạn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự năm 2026

Trước đó, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã thông báo xét tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại các trường Quân đội năm 2026 với chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào các trường như sau:

Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Về phương thức xét tuyển: Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2026.

Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải có đủ các điều kiện: Đã tham gia sơ tuyển và được 1 trường Quân đội gửi thông báo đủ điều kiện sơ tuyển; chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ quân sự các trường Quân đội và chưa xác nhận nhập học vào bất cứ cơ sở đào tạo nào; có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của trường dự tuyển; có tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) bằng hoặc cao hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 của trường dự tuyển.

Quy định về nhóm đăng ký: Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung theo nhóm xét tuyển quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 Thông tư số 41/2025/TT-BQP ngày 7-6-2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường Quân đội; đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 36/2026/TT-BQP ngày 25-4-2026.

Nhóm 1 gồm các Học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các Trường Sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái).

Nhóm 2 gồm các Học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển ở nhóm nào thì được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trong các trường thuộc nhóm theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh. Thí sinh đủ điều kiện sức khỏe sơ tuyển vào đào tạo phi công quân sự, không trúng tuyển đợt 1 được dự tuyển vào các trường thuộc nhóm 1.

Lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 1 trò chuyện với học viên mới nhập học. Ảnh: Trường Sĩ quan Lục quân 1

Về hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên (thời gian nhận hồ sơ tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường tuyển sinh).

+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT năm 2026 hoặc bản chính Giấy chứng nhận kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2026.

+ Các minh chứng được xét điểm cộng, điểm ưu tiên (nếu có).

+ Bản photocopy giấy báo đủ điều kiện sơ tuyển của trường thí sinh nộp hồ sơ sơ tuyển.

Thời gian đăng ký, xét tuyển: Các trường tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 28-9 đến ngày 7-10-2026. Ngày 12-10-2026, các trường xét tuyển, báo cáo đề xuất điểm trúng tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu).

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung theo thang điểm 30,0; không có điểm liệt và đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên. Đối với tiêu chí phụ, trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo phương thức khác với các thí sinh phải xét tiêu chí phụ trong xét tuyển đợt 1, các tiêu chí phụ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung không thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1.