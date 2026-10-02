Khảo sát các khoản thu dịch vụ giáo dục tại phường Bạc Liêu

Đoàn khảo sát liên ngành đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác y tế, bếp ăn bán trú tại các điểm trường; trao đổi trực tiếp với đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên và đơn vị cung ứng dịch vụ.

Đoàn khảo sát liên ngành kiểm tra thực tế hoạt động y tế tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm.

Đoàn khảo sát liên ngành kiểm tra thực tế hoạt động bếp ăn tại Trường Mầm non Hoa Sen.

Sau buổi khảo sát, đoàn tiến hành làm việc với UBND phường Bạc Liêu.

Theo báo cáo, sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, địa phương đã tinh gọn từ 19 xuống còn 6 cơ sở giáo dục công lập, giảm trên 68%. Hiện toàn phường có gần 15.500 học sinh ở các cấp Mầm non, Tiểu học và THCS. Trong đó, khoảng 5.400 học sinh tham gia học bán trú, chiếm gần 35%, tập trung chủ yếu ở bậc Mầm non và Tiểu học.

Buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát liên ngành với UBND phường, lãnh đạo các trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường trên địa bàn phường Bạc Liêu.

Kết quả tự rà soát đầu năm học ghi nhận, 100% cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường triển khai mức thu bằng hoặc thấp hơn trần tối đa quy định tại Quyết định 181 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, việc tổ chức bán trú và lựa chọn nhà cung cấp suất ăn tại các trường đều tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý, vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì công tác lưu mẫu thức ăn hằng ngày. Mọi nguồn thu - chi được hạch toán minh bạch qua tài khoản ngân hàng, phần mềm kế toán và công khai đến phụ huynh.

Bà Phạm Minh Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu khẳng định, 100% cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường triển khai mức thu bằng hoặc thấp hơn trần tối đa quy định tại Quyết định 181 của UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, UBND phường Bạc Liêu đề xuất hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bán trú; đề nghị ngành chức năng hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn đối với quy trình đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú áp dụng riêng cho các cơ sở giáo dục quy mô nhỏ hoặc ở địa bàn đặc thù; xem xét cơ chế điều chỉnh linh hoạt trần mức thu theo từng giai đoạn biến động giá cả thị trường, tạo điều kiện cho các trường nâng cao chất lượng bữa ăn và dịch vụ chăm sóc học sinh.

Ông Trần Thanh Chấn, chuyên viên phòng Ngân sách, Sở Tài chính trao đổi về quy định mua sắm và quy định thuế đối với các khoản thu dịch vụ mà các trường đã nêu và kiến nghị với Đoàn khảo sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng đoàn khảo sát liên ngành Nguyễn Hồng Nhung ghi nhận sự chỉ đạo sát sao của UBND phường Bạc Liêu cùng tinh thần trách nhiệm của Ban giám hiệu các trường.

Mạng lưới trường lớp trên địa bàn cơ bản khang trang; công tác vệ sinh trường học có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, khu vực nhà vệ sinh tại các trường Tiểu học và THCS được giữ gìn sạch sẽ, dùng chung cho cả giáo viên và học sinh, xóa bỏ tâm lý e ngại của các em khi đến trường.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nguyễn Hồng Nhung nhấn mạnh, công tác quản lý, thực hiện các khoản thu dịch vụ giáo dục phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và quyền lợi của học sinh.

Về công tác thu - chi dịch vụ, hầu hết cơ sở giáo dục trên địa bàn tuân thủ nghiêm túc Quyết định 181 của UBND tỉnh. Các trường thực hiện công khai, minh bạch, thu theo thời gian thực tế, tuyệt đối không cào bằng, ép buộc hay vượt mức trần quy định. Công tác tổ chức bếp ăn bán trú cơ bản đạt chuẩn; nhân sự được tập huấn an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ.

Bà Nguyễn Hồng Nhung cũng đề nghị UBND phường Bạc Liêu tiếp tục chỉ đạo các trường chủ động tự rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình thu - chi, hồ sơ theo đúng quy định, bảo đảm môi trường học đường an toàn và quyền lợi tốt nhất cho học sinh./.