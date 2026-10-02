Khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, vun đắp khát vọng đổi thay ở vùng đồng bào Khmer

Với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, hội viên, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Ô Lâm từng bước phát triển, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của học tập và tạo thêm động lực để thế hệ trẻ vươn lên.

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Vượt khó đặt nền móng xây dựng xã hội học tập

Đến nay, Hội Khuyến học xã Ô Lâm đã xây dựng được hệ thống tổ chức từ cơ sở với 15 chi hội khuyến học ấp và 1 chi hội khuyến học trường học. Tổng số hội viên hiện có 2.629 người, chiếm 7,02% dân số toàn xã; trong đó hội viên là người dân tộc Khmer chiếm trên 60%.

Một trong những điểm đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ qua là việc lồng ghép công tác khuyến học vào hoạt động của các Tổ Nhân dân tự quản. Qua đó, công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học, lưu ban được triển khai sát với từng hộ gia đình, từng địa bàn dân cư.

Việc xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng được quan tâm. Qua bình xét cuối nhiệm kỳ, toàn xã có 2.529 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm 96% số hộ gia đình; 18 ấp đạt tiêu chí “Cộng đồng học tập”. Xã Ô Lâm được công nhận đạt chuẩn “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Đánh giá về chặng đường vừa qua, ông Chau My Đa, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ô Lâm, cho biết: “Do đặc thù là xã dân tộc và miền núi, cùng với tác động của dịch bệnh và quá trình sáp nhập, công tác khuyến học có thời điểm gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự tận tâm, kiên trì của đội ngũ cán bộ từ xã đến các ấp, tinh thần hiếu học trong nhân dân từng bước được khơi dậy. Những kết quả đạt được trong xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập và việc hạn chế học sinh bỏ học là động lực để Hội tiếp tục cố gắng trong thời gian tới”.

Cùng với xây dựng phong trào học tập, công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng là điểm nhấn trong hoạt động của Hội Khuyến học xã Ô Lâm. Trong nhiệm kỳ qua, Hội phối hợp với các ngành, trường học vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn đóng góp tiền, hiện vật với tổng trị giá hơn 850 triệu đồng.

Từ nguồn lực vận động được, Hội đã trao 120 suất học bổng và hơn 3.500 suất quà, gồm xe đạp, tập, sách, quần áo và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi và những trường hợp có nguy cơ bỏ học.

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Mỗi suất học bổng, chiếc xe đạp hay bộ sách, tập được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên kịp thời, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước thay đổi tương lai bằng tri thức.

Đổi mới tư duy, hướng tới công dân học tập

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Khuyến học xã Ô Lâm xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập theo hướng thực chất, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của địa phương, nhất là trong vùng đồng bào Khmer.

Hội phấn đấu hằng năm có 95% cán bộ, hội viên và người dân được tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đến cuối nhiệm kỳ có 40% công dân trong độ tuổi lao động được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.

Cùng với đó, Hội đặt mục tiêu có 95% gia đình có con, cháu trong độ tuổi đi học xây dựng “Góc học tập”; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm lo việc học của trẻ em.

Hội cũng phấn đấu nâng tỉ lệ hội viên lên 30% dân số toàn xã, vận động 90% hộ gia đình có hội viên khuyến học; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó 70% chi hội ấp và tổ hội đạt loại khá, vững mạnh.

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Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Hội Khuyến học xã Ô Lâm xác định tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; đa dạng hóa hình thức vận động, ứng dụng công nghệ số để người dân dễ tiếp cận các hoạt động khuyến học. Công tác quản lý, sử dụng quỹ khuyến học được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và trường học nhằm huy động thêm nguồn lực chăm lo cho học sinh.

Đặc biệt, Hội sẽ chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình “Công dân học tập”, từng bước hình thành ý thức tự học, học thường xuyên, học suốt đời trong mỗi người dân, phù hợp với yêu cầu của thời đại chuyển đổi số.

“Thế giới đang tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi bước. Với phương châm "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", "Học tập thường xuyên, học tập suốt đời", nhiệm kỳ 2026 - 2031 đòi hỏi Hội Khuyến học xã Ô Lâm phải thay đổi tư duy mạnh mẽ.

Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng, tặng quà mà sẽ tập trung xây dựng mô hình "Công dân học tập", ứng dụng công nghệ để từng người dân, từng gia đình nâng cao ý thức tự học, thích ứng với yêu cầu của thời đại mới”, ông Chau My Đa chia sẻ.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, công tác khuyến học ở Ô Lâm đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một xã hội học tập.

Trong đó, mỗi gia đình học tập, mỗi công dân học tập không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ, đặc biệt là con em đồng bào Khmer, tiếp cận tri thức, phát triển bản thân và xây dựng tương lai.

Với tinh thần “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, ngọn lửa hiếu học được vun đắp từ mỗi gia đình, mỗi phum sóc sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần tạo động lực để Ô Lâm từng bước phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.