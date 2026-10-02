Gần 20 triệu học sinh sẽ không phải 'học lại từ đầu' với sách giáo khoa mới

Trong thông cáo phát đi chiều 2/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng và Chính phủ, phù hợp với yêu cầu mới đặt ra tại Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Việc điều chỉnh chương trình sẽ kéo theo cập nhật sách giáo khoa. Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh sách giáo khoa mới không được xây dựng lại từ đầu, mà sẽ kế thừa, cập nhật và bổ sung trên nền tảng sách hiện hành.

Bộ chưa công bố cụ thể những nội dung nào sẽ được chỉnh sửa. Theo cơ quan này, cách làm trên vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, cập nhật những nội dung cần thiết, vừa bảo đảm tính ổn định, liên tục của quá trình dạy học, hạn chế xáo trộn đối với trường học, giáo viên, học sinh và gia đình.

Về nội dung, sách giáo khoa mới sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và các danh nhân cũng được bổ sung, cập nhật.

Bộ cho biết sách sẽ được xây dựng theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp điều kiện dạy học thực tế, đồng thời giảm những nội dung trùng lặp, nặng lý thuyết, không cần thiết hoặc quá chuyên sâu.

Cùng với nội dung, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền sách giáo khoa.

Theo phương án được nêu, quyền tác giả sách giáo khoa sẽ được chuyển từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ cũng đang xây dựng phương án khai thác bản quyền để từng bước phát sách miễn phí cho học sinh.

Cơ quan này đồng thời nghiên cứu cắt giảm các khâu trung gian, đa dạng phương thức phát hành và cung ứng sách, tăng tính chủ động cho địa phương. Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục sẽ được hoàn thiện, kết nối để xác định chính xác nhu cầu sách, qua đó hạn chế tình trạng thừa, thiếu trong quá trình cung ứng.

Cả nước hiện có gần 20 triệu học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Từ năm học 2026-2027, học sinh trên cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”, thay cho việc cùng lúc sử dụng ba bộ sách và nhiều sách lẻ như trước.