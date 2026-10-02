TP Huế tập trung bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, nâng tầm giáo dục nghề nghiệp

Chất lượng giáo viên khối nghề nghiệp tại TP Huế được nâng cao nhờ nhiều chính sách bồi dưỡng.

Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ nhà giáo khối nghề

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, UBND TP Huế đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, giáo viên tại các cơ sở GDNN được xác định là giải pháp then chốt, tạo đòn bẩy nâng cao chất lượng đào tạo đối với các ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn và ngành nghề công nghệ mới.

TP Huế đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng nghề nghiệp cho 17.000 người, bao gồm 4.500 người học trình độ cao đẳng, trung cấp và 12.500 người học trình độ sơ cấp cùng các khóa đào tạo dưới 3 tháng. Địa phương phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% và tỷ lệ người học có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 85%. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu này, TP Huế chú trọng đổi mới toàn diện hệ thống GDNN, trong đó việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo đóng vai trò quyết định chất lượng đầu ra của lực lượng lao động.

Bên cạnh công tác chuẩn hóa chức danh, TP Huế tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng định kỳ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cũng như kiến thức pháp luật GDNN cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Đặc biệt, trước yêu cầu phát triển phong trào đổi mới sáng tạo, thành phố chú trọng nâng cao năng lực cho nhà giáo trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người học khởi nghiệp, tạo động lực cho học sinh, sinh viên tự tin lập nghiệp trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Song song với hoạt động bồi dưỡng tại chỗ, TP Huế tạo điều kiện cho các giảng viên, giáo viên tham gia các hoạt động thực tiễn và phong trào thi đua chuyên môn quy mô cấp quốc gia. Các cơ sở GDNN cử nhà giáo tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề hợp pháp.

Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hướng dẫn sinh viên vừa học lý thuyết và thực hành tại xưởng ở trường.

Đồng thời, địa phương chọn lựa, giao nhiệm vụ cho các nhà giáo có năng lực chuyên sâu trực tiếp huấn luyện đội tuyển thí sinh tham dự Hội thi Kỹ năng nghề quốc gia, cũng như chuẩn bị các sản phẩm giảng dạy chất lượng để tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc. Thông qua các sân chơi chuyên môn lớn này, đội ngũ giảng viên không chỉ cọ xát, nâng cao trình độ tay nghề mà còn cập nhật các xu hướng công nghệ giảng dạy hiện đại, áp dụng hiệu quả vào công tác đào tạo tại đơn vị.

Gắn bồi dưỡng nhà giáo với phát triển các ngành nghề trọng điểm, công nghệ mới

Xác định đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định việc truyền tải tri thức và kỹ năng cho người học, TP Huế gắn liền việc bồi dưỡng nhà giáo với nhiệm vụ đổi mới chương trình, giáo trình và phát triển các ngành, nghề đào tạo mũi nhọn.

Giảng viên tại các trường cao đẳng, trung cấp được tạo điều kiện tham gia xây dựng, thẩm định các chương trình đào tạo theo hướng năng lực thực hiện, tích lũy mô-đun, tín chỉ, cũng như mở rộng các ngành nghề mới mang tính đột phá đáp ứng nhu cầu thị trường lao động như: công nghiệp bán dẫn, kỹ thuật - công nghệ, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh và công nghệ sinh học.

Các cơ sở GDNN đẩy mạnh đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại phục vụ cho các ngành, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế. Nhà giáo được tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác ứng dụng trực tuyến, đẩy mạnh số hóa bài giảng và tài liệu điện tử nhằm triển khai phương thức đào tạo linh hoạt, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số toàn diện trong GDNN.

Sinh viên Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế được giảng viên hướng dẫn những kỹ thuật phức tạp về máy móc.

Các trường cao đẳng, trung cấp cũng tích cực thực hiện tự đánh giá chất lượng và chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia kiểm định chất lượng đối với các chương trình đào tạo nghề trọng điểm.

Đặc biệt, xuất phát từ vị thế trung tâm văn hóa - di sản của cả nước, TP Huế chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề nghệ thuật truyền thống đặc thù. Đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực này được bồi dưỡng chuyên sâu nhằm đảm nhận sứ mệnh trao truyền kiến thức, kỹ năng nghề đặc sắc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của cố đô Huế.

Hiệu quả từ mô hình đào tạo tiên tiến tại các cơ sở GDNN trọng điểm

Cùng với những giải pháp chỉ đạo từ chính quyền thành phố, thực tiễn tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm trên địa bàn TP Huế đã chứng minh sự chủ động, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và chuẩn hóa đội ngũ. Điển hình như tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, nhà trường hiện đang triển khai đào tạo 32 ngành nghề trình độ cao đẳng và 22 ngành nghề trình độ trung cấp.

Bắt nhịp xu hướng phát triển mới, trường liên tục mở thêm các ngành đào tạo gắn liền với chuyển đổi công nghệ và nhu cầu thực tế của xã hội. Trong đó, ngành cơ điện tử và xử lý nước thải được đào tạo theo chương trình GIZ, ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử đào tạo theo chuẩn Kosen của Nhật Bản, và ngành công nghệ thực phẩm được đào tạo theo dự án của Đan Mạch.

Theo ông Trần Hữu Châu Giang, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, chương trình đào tạo của nhà trường được thiết kế theo hướng 70% thời lượng là thực hành. Hằng năm, hội đồng khoa học của trường đều tiến hành rà soát, cập nhật chương trình để phù hợp với thực tiễn sản xuất và yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp. Phương pháp giảng dạy được đổi mới linh hoạt, kết hợp ứng dụng số hóa bài giảng giúp sinh viên tiếp cận kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp một cách hiệu quả.

Nhằm mở rộng cơ hội cho người học, nhà trường đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, giúp sinh viên được thực tập trong môi trường thực tế và tiếp cận cơ hội việc làm sớm. Đồng thời, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua hoạt động trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường Kosen tại Nhật Bản2.

Ở lĩnh vực du lịch và dịch vụ, Trường Cao đẳng Du lịch Huế khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực uy tín hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Điểm đột phá tạo nên thương hiệu của nhà trường chính là mô hình “Trường - Khách sạn” đặc trưng, giúp người học được học tập, thực hành và làm việc trực tiếp trong môi trường thực tế, nhận được sự đánh giá rất cao từ các tổ chức và đối tác quốc tế. Hiện nay, trường triển khai đa dạng các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Từ giáo viên khối GDNN được bồi dưỡng tốt đã đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên giỏi nghề. Trong ảnh là các sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế thực hành nghề nấu ăn.

Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế, chia sẻ mục tiêu của nhà trường là phát triển trở thành cơ sở GDNN hàng đầu cả nước, đào tạo đa nghề, đa cấp, đa lĩnh vực, trong đó một số nghề đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, trường đã xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao với 100% giảng viên được bồi dưỡng chuyên môn, thực tập tại nước ngoài, sở hữu trình độ và kỹ năng sư phạm hiện đại.

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư đồng bộ với hệ thống phòng học mô phỏng, khu thực hành khách sạn - nhà hàng đạt chuẩn quốc tế, cùng trung tâm thực hành du lịch và chuyển đổi số. Mô hình gắn kết chặt chẽ giữa “nhà trường - doanh nghiệp” đã giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề chuyên nghiệp, nâng cao năng lực hội nhập và đảm bảo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.