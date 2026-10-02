Bộ Công an khảo sát thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân tại Quảng Trị

Lãnh đạo Bộ Công an họp với các sở, ngành, dự kiến mở Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị. Ảnh: Trần Khôi

Ngày 2/10, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn khảo sát tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị (cũ), thuộc đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà.

Việc khảo sát nhằm nghiên cứu phương án thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đoàn khảo sát tại trụ sở cũ Công an tỉnh Quảng Trị tại đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà.

Việc khảo sát được triển khai theo chủ trương của Bộ Công an về việc tổ chức các Trường Văn hóa Công an nhân dân, gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo và bảo đảm an sinh xã hội.

Qua khảo sát bước đầu, trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ có một số điều kiện thuận lợi để nghiên cứu phương án thành lập trường, như vị trí, quỹ đất, các công trình mới được đầu tư, khu nhà làm việc, khuôn viên và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Một số hạng mục có thể được cải tạo, chuyển đổi để đưa vào sử dụng trong giai đoạn đầu.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Khôi

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động; xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, chương trình giáo dục; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị.

Đồng thời chuẩn bị nội dung làm việc với các tỉnh bạn Lào giáp ranh với tỉnh Quảng Trị để mời con em tỉnh bạn sang học tập tại trường.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các phần việc cần thiết, phấn đấu hoàn thiện Trường Văn hóa Công an Nhân dân tại tỉnh Quảng Trị đi vào hoạt động trong học kỳ II năm học 2026 – 2027.

Đăng Đức