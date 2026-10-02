Thực hiện mục tiêu bao phủ toàn diện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền lợi ích của bảo hiểm y tế cho sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia BHYT, mới đây, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ phối hợp cùng BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách BHYT HSSV. Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi với phần thảo luận, hỏi đáp trực tiếp. Nhiều thắc mắc của sinh viên về việc chuyển tuyến KCB ban đầu, quyền lợi khi thực tập tại địa phương khác, hay các lỗi thường gặp khi cài đặt ứng dụng VssID đều được các cán bộ Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia giải đáp thỏa đáng. Thông qua hoạt động này, mỗi sinh viên không chỉ chủ động tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe chính mình, mà còn trở thành một “tuyên truyền viên tích cực” lan tỏa giá trị của chính sách BHYT đến gia đình và cộng đồng.

Theo thống kê của cơ quan BHXH tỉnh, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 825.647 HSSV tại 1.520 cơ sở giáo dục, dạy nghề tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 99,5%; trong đó, gần 43,5% HSSV được Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Trong số 0,5% - tương đương 4.163 HSSV chưa tham gia BHYT có 127 học sinh tại 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 1.267 HSSV tại 8 trường cao đẳng, dạy nghề; 361 sinh viên tại 3 trường đại học, số còn lại rải rác tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, có 5 BHXH cơ sở đạt 100% học sinh tham gia BHYT: Cao Phong, Tân Lạc, Tân Sơn, Thanh Thủy và Vĩnh Tường.

Cũng như các địa phương khác trên cả nước, nguyên nhân khiến tỷ lệ bao phủ BHYT ở Phú Thọ chưa đạt 100% là vì các quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV còn vướng mắc. Theo quy định của Luật BHYT, BHYT HSSV là hình thức bắt buộc và Quy chế về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy đã quy định rõ trách nhiệm tham gia BHYT đối với sinh viên nhưng lại chưa có chế tài xử lý cụ thể. Do đó, các cơ sở giáo dục chưa có biện pháp ràng buộc HSSV phải tham gia BHYT, dẫn đến tỷ lệ tham gia BHYT tại một số trường cao đẳng, dạy nghề và đại học chưa đạt 100% theo quy định. Bên cạnh đó phải nhắc tới yếu tố tâm lý chủ quan của một bộ phận HSSV cho rằng bản thân đang trong độ tuổi khỏe mạnh, ít ốm đau nên không tham gia BHYT. Cá biệt còn có phụ huynh học sinh nhầm lẫn giữa BHYT HSSV và bảo hiểm thân thể, do nhà trường triển khai cả hai loại bảo hiểm này. Hệ thống y tế học đường chưa thực sự phát huy vai trò trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Tất cả những điều đó ảnh hưởng tới kết quả vận động, thu tiền tham gia BHYT của HSSV.

Để đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2026-2027 đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhà trường và toàn xã hội. BHXH tỉnh chủ động, tích cực thực hiện công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT; giao chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT đối với các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phấn đấu huy động hết số HSSV tham gia BHYT, đồng thời tiếp tục duy trì sự ổn định hàng năm. Cơ quan BHXH các cấp chủ động phối hợp với ngành Giáo dục trong triển khai chính sách BHYT HSSV theo Quyết định số 2838 ngày 24/8/2026 của UBND tỉnh về việc “giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT cho các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”, trong đó, giao Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho HSSV, phấn đấu hằng năm đạt 100% HSSV các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT, duy trì và bảo đảm mục tiêu đạt 100% đến năm 2030; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh, HSSV tham gia BHYT. Cơ quan BHXH các cấp nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia BHYT nói chung và HSSV nói riêng...