U góc hàm không đau, 5 tháng sau phát hiện ung thư tuyến mang tai

Khối u âm thầm lớn lên

Khoảng 5 tháng trước khi nhập viện, chị L.T.T., 44 tuổi, dân tộc Mông, ở xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang phát hiện một khối bất thường tại vùng góc hàm phải. Do khối u ban đầu không gây nhiều khó chịu, người bệnh chưa đi khám.

Theo thời gian, khối u ngày càng lớn. Gia đình đưa chị đến cơ sở y tế tại địa phương thăm khám, sau đó được giới thiệu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục đánh giá và điều trị chuyên sâu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận khối u vùng góc hàm phải kích thước khoảng 5×6cm, kèm một số hạch vùng cổ. Người bệnh được siêu âm vùng cổ - mặt, đánh giá tuyến nước bọt và chụp cắt lớp vi tính vùng hàm mặt có tiêm thuốc cản quang.

Khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả cho thấy tổn thương tại tuyến nước bọt mang tai phải có đặc điểm nghi ngờ ác tính. Người bệnh tiếp tục được đánh giá và làm giải phẫu bệnh. Kết quả xác định chị mắc ung thư tuyến nước bọt mang tai phải.

Phẫu thuật khối u ở vị trí nhiều cấu trúc quan trọng

Với kích thước và vị trí tổn thương, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Ung bướu tiến hành phẫu thuật kiểm soát khối u.

ThS.BS Thân Ngọc Minh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Ung bướu, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh, cho biết khối u có kích thước tương đối lớn và nằm tại vùng tuyến nước bọt mang tai, nơi tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng, đặc biệt là dây thần kinh mặt.

Do đó, phẫu thuật đòi hỏi đánh giá kỹ phạm vi tổn thương và mối liên quan giữa khối u với các cấu trúc lân cận. Trong quá trình bóc tách, ê-kíp chú trọng bảo tồn tối đa dây thần kinh mặt và chức năng vận động các cơ vùng mặt, nhằm duy trì khả năng nhắm mắt, cười, biểu cảm khuôn mặt và vận động môi miệng, đồng thời hạn chế nguy cơ liệt mặt sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và chuẩn bị cho các bước điều trị tiếp theo.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đừng bỏ qua khối u bất thường dù chưa gây đau

ThS.BS Thân Ngọc Minh cảnh báo, trường hợp trên cũng cho thấy một vấn đề thường gặp trong thực tế: khối bất thường xuất hiện nhưng không gây đau hoặc khó chịu dễ khiến người bệnh chủ quan, trì hoãn thăm khám.

Ở người bệnh này, khoảng thời gian 5 tháng kể từ khi phát hiện khối bất thường đến khi điều trị khiến tổn thương đã phát triển thành khối u kích thước khoảng 5×6cm và có hạch vùng cổ.

Với những khối bất thường vùng đầu, mặt, cổ, người bệnh cần được thăm khám để xác định bản chất tổn thương thay vì chỉ theo dõi dựa trên cảm giác đau hay không đau.

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