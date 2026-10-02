Cô học trò mê sách, lan tỏa tinh thần tự học

Em Nguyễn Như Quỳnh.

Đọc sách để mở rộng tri thức

Từ tình yêu với những trang sách, Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 8B, Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Minh Xuân (Tuyên Quang), đã trở thành cá nhân tiêu biểu tại Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026.

Năm 2026, chương trình Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động ghi nhận, tôn vinh 106 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc. Tuyên Quang có 3 học sinh tiêu biểu được vinh danh ở các cấp học, trong đó Nguyễn Như Quỳnh là đại diện ở cấp Trung học cơ sở.

Với nữ sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, danh hiệu là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình gắn bó với sách. Nhưng phía sau phần thưởng ấy là một thói quen được hình thành từ những điều giản dị: đọc, suy ngẫm, tìm hiểu và chia sẻ những điều mình biết.

Nguyễn Như Quỳnh tại vòng sơ khảo tỉnh Tuyên Quang.

“Em rất vui và tự hào khi được nhận danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Với em, sách giống như một người bạn, giúp em biết thêm nhiều điều mà đôi khi chỉ học trên lớp chưa đủ. Mỗi cuốn sách lại mở ra một thế giới mới và cho em thêm những suy nghĩ, bài học về cuộc sống”, Nguyễn Như Quỳnh chia sẻ.

Theo Quỳnh, điều quan trọng nhất mà sách mang lại không chỉ là kiến thức. Qua việc đọc, em học được cách nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ, biết đặt câu hỏi và chủ động tìm kiếm câu trả lời. Những điều đọc được cũng giúp em có thêm vốn từ, khả năng diễn đạt và sự tự tin khi học tập, giao tiếp.

Từ niềm yêu thích ấy, Quỳnh dần hình thành thói quen dành thời gian đọc mỗi ngày. Những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, sách văn học, lịch sử, kỹ năng sống hay những tài liệu phục vụ học tập đều trở thành nguồn tri thức để em khám phá.

Điều đáng quý là Quỳnh không giữ những gì mình đọc được cho riêng mình. Em chia sẻ sách hay với bạn bè, trao đổi về những câu chuyện và bài học sau mỗi lần đọc. Qua đó, việc đọc trở thành một hoạt động có tính lan tỏa trong môi trường học đường.

“Điều em mong muốn là các bạn cũng tìm được những cuốn sách mình yêu thích. Không nhất thiết phải đọc thật nhiều, quan trọng là đọc một cách chủ động, hiểu những điều mình đọc và biết vận dụng những điều bổ ích vào học tập, cuộc sống”, Quỳnh bày tỏ.

Theo bà Lý Thị Hương Mai, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, Quỳnh là học sinh có ý thức học tập, chủ động tìm hiểu kiến thức và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Thói quen đọc sách giúp em có thêm nền tảng để phát triển khả năng tư duy, diễn đạt và tự học.

“Ở Quỳnh, chúng tôi nhận thấy sự chủ động trong học tập và tinh thần ham tìm tòi. Em không chỉ đọc để biết mà còn có thói quen suy ngẫm, trao đổi và chia sẻ những điều đã đọc với bạn bè. Đây là một thói quen tốt cần được duy trì và lan tỏa trong học sinh”, bà Mai chia sẻ.

Từ góc nhìn của nhà trường, văn hóa đọc có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành năng lực tự học của học sinh. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, học sinh có thể tiếp cận một lượng thông tin rất lớn, nhưng sách vẫn là một nguồn tri thức quan trọng giúp các em đọc sâu, suy nghĩ và hình thành khả năng chọn lọc thông tin.

Lan tỏa thói quen đọc sách cho người trẻ

Câu chuyện của Nguyễn Như Quỳnh cũng cho thấy, để xây dựng văn hóa đọc trong trường học, điều quan trọng không chỉ là có thêm sách mà còn tạo được môi trường để học sinh muốn đọc, biết đọc và chia sẻ những giá trị nhận được từ sách.

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 vì thế không chỉ là sự ghi nhận dành cho một học sinh. Đây còn là nguồn động viên để phong trào đọc sách tiếp tục được lan tỏa trong học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn nói riêng và các trường học trên địa bàn Tuyên Quang nói chung.

Từ một trang sách, học sinh có thể biết thêm một vùng đất, một nhân vật, một câu chuyện; từ một câu chuyện có thể hình thành một suy nghĩ; và từ những suy nghĩ ấy, các em từng bước xây dựng ước mơ cho tương lai.

Với Nguyễn Như Quỳnh, danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc là một dấu mốc đẹp của tuổi học trò. Quan trọng hơn, đó là động lực để em tiếp tục giữ thói quen đọc, học hỏi và lan tỏa niềm yêu sách đến những người bạn xung quanh.

“Em sẽ cố gắng duy trì việc đọc sách và tìm thêm những cuốn sách mới. Em hy vọng sau này mình vẫn giữ được thói quen này, bởi càng đọc, em càng thấy còn rất nhiều điều thú vị để khám phá”, Quỳnh chia sẻ.