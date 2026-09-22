Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nguyên Bảo

Dự án xây dựng Trường THCS Kim Liên được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26-6-2019 của HĐND quận Đống Đa (trước đây) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Sau ngày 1-7-2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Kim Liên được UBND thành phố Hà Nội giao tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án. UBND phường đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, trong đó phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 30-10-2025; phê duyệt dự án tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 9-3-2026 và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng Trường THCS Đống Đa (nay là Trường THCS Kim Liên) ngày 26-6-2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Nguyên Bảo

Theo thiết kế, công trình gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 5.098m², tổng diện tích sàn 18.324m². Trường được đầu tư các phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; mua sắm bổ sung trang thiết bị, bảo đảm trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tổng mức đầu tư dự án là 270,9 tỷ đồng.

Đến tháng 9-2026, Ban Quản lý dự án đã hoàn tất đấu thầu, lựa chọn liên danh nhà thầu thi công gồm 6 doanh nghiệp. Thời gian thực hiện hợp đồng là 335 ngày, tính từ ngày bàn giao mặt bằng thi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ cho biết, cách đây 54 năm, ngôi trường tiền thân của Trường THCS Đống Đa bắt đầu hành trình giáo dục tại khu tập thể Kim Liên với 22 lớp, khoảng 1.100 học sinh. Bước vào năm học 2026-2027, Trường THCS Đống Đa được đổi tên thành Trường THCS Kim Liên và được đầu tư xây dựng mới.

Phối cảnh công trình Trường THCS Kim Liên. Ảnh: Nguyên Bảo

Chủ tịch UBND phường Kim Liên yêu cầu các đơn vị tập trung bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và giao thông quanh công trường. Đồng thời đề nghị nhà trường chủ động phối hợp trong quá trình thi công, chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả công trình sau khi hoàn thành.

“Khởi công là bước đầu; giá trị của dự án phải được thể hiện bằng một công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường”, bà Lê Thị Kim Huệ nhấn mạnh.