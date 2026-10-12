Phường Đại Mỗ: Gần 6.000m2 đất công, đất nông nghiệp bị san lấp

Hiện trạng gần 6.000m2 đất công, đất nông nghiệp bị san lấp tại tổ dân phố Ngọc Đại, phường Đại Mỗ. Video: Thành Công - Anh Tú.

Phát hiện vi phạm từ đầu năm 2026, đã có quyết định buộc khắc phục hậu quả

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực giáp nghĩa trang Dương Nội và dự án FLC, thuộc tổ dân phố số 13, phường Đại Mỗ, gần 6.000m² đất công, đất nông nghiệp đã bị san lấp bằng đất đá, phế thải. Sau khi mặt bằng được san lấp, hàng rào tôn được dựng lên, cùng với đó là các hoạt động lắp dựng công trình, tổ chức mặt bằng phục vụ đỗ xe ô tô.

Người dân cho biết sự việc đã được phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng không được ngăn chặn kịp thời. Đến nay, mặt bằng cơ bản đã được san lấp, các hoạt động phục vụ việc đỗ xe tiếp tục diễn ra, trong khi vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Việc san lấp mặt bằng bằng phế thải xây dựng kéo dài suốt nhiều tháng. Ảnh: Người dân cung cấp

Việc san lấp mặt bằng bằng phế thải xây dựng kéo dài suốt nhiều tháng. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo hồ sơ do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ cung cấp, ngày 8-1-2026, cơ quan chuyên môn kiểm tra việc sử dụng đất tại các thửa số 501, 502, 503, 504, 505, 506 và 507, tờ bản đồ số 17, thuộc khu vực tổ dân phố số 13, giáp dự án FLC. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành vi tự ý san lấp đất, dựng hàng rào tôn trên diện tích gần 5.775m².

Trao đổi về nguồn gốc khu đất và quá trình xác minh vi phạm, ông Nguyễn Quang Hiển, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ cho biết, cơ quan chuyên môn đã nắm bắt thông tin, xác định khu đất có một phần là đất công, phần còn lại là đất nông nghiệp đã giao cho các hộ dân. Phường cũng đã mời những người được giao đất lên làm việc để xác minh hành vi vi phạm. Tuy nhiên, những người được mời làm việc không thừa nhận đã có hành động sai trái liên quan đến sự việc, khiến quá trình xác định cá nhân, tổ chức liên quan gặp khó khăn.

Tại Thông báo số 09/TB-UBND ngày 09-01-2026, UBND phường Đại Mỗ đã thông tin về vụ việc. Ngày 30-1-2026, UBND phường lập Biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC đối với trường hợp chưa xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đến ngày 06-02-2026, Chủ tịch UBND phường ban hành Quyết định số 513/QĐ-KPHQ, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Theo quyết định, biện pháp phải thực hiện là khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao tổ chức thực hiện, đồng thời phối hợp với Công an phường.

UBND phường Đại Mỗ đã ban hành một số văn bản liên quan đến vụ việc. Ảnh: PV

Do chưa xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm, cơ quan có thẩm quyền không ban hành quyết định xử phạt trong trường hợp này mà áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Như vậy, ngay từ đầu năm 2026, chính quyền địa phương đã kiểm tra, xác định vị trí các thửa đất có vi phạm và ban hành quyết định yêu cầu khôi phục hiện trạng. Tuy nhiên, việc thực hiện quyết định này vẫn chưa mang lại kết quả như yêu cầu, để tình trạng tái lấn chiếm tiếp tục diễn ra trong những tháng tiếp theo.

Nhiều lần tổ chức cưỡng chế, vi phạm vẫn tái diễn

Tại Công văn số 201/KTHTĐT ngày 01-10-2026 gửi Công an phường Đại Mỗ, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cho biết, UBND phường đã tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế, khắc phục hậu quả vào các ngày 18-3, 8-4, 11-6 và ngày 18-8-2026.

Tuy nhiên, theo nội dung công văn, qua kiểm tra ngày 29-9-2026, tổ công tác tiếp tục ghi nhận hành vi tái lấn chiếm. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác yêu cầu thợ thi công dừng hoạt động, di chuyển toàn bộ tài sản, phương tiện ra khỏi khu đất. Thế nhưng, đến ngày 30-9-2026, tình trạng vi phạm vẫn được ghi nhận. Hàng rào tôn bao quanh khu đất và khung cột sắt được dựng trên diện tích 405m². Lực lượng chức năng tiếp tục yêu cầu dừng thi công, di chuyển tài sản, phương tiện ra khỏi khu vực.

Đáng chú ý, trong buổi ghi nhận thực tế ngày 6-10 của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng ông Nguyễn Quang Hiển, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ, hoạt động lắp dựng mái che phục vụ đỗ xe ô tô vẫn diễn ra.

Công nhân lắp dựng các công trình bên trong khu đất. Ảnh: Anh Tú

Công nhân lắp dựng các công trình bên trong khu đất. Ảnh: Anh Tú

Tại thời điểm ghi hình, công nhân vẫn tiếp tục lắp dựng các công trình bên trong khu đất. Ảnh: Anh Tú

Tại hiện trường, gần chục công nhân đang lắp dựng khung mái che, san gạt mặt bằng. Khi phát hiện có người ghi nhận sự việc, một số công nhân rời đi, trong khi một số người khác vẫn tiếp tục làm việc.

Thực tế này đặt ra vấn đề về hiệu quả của các biện pháp xử lý đã được triển khai. Từ quyết định buộc khôi phục hiện trạng ban hành đầu tháng 2 đến 4 đợt tổ chức cưỡng chế trong các tháng 3, 4, 6 và 8, vi phạm vẫn tái diễn. Các yêu cầu dừng thi công, di chuyển tài sản cũng chưa ngăn chặn được việc tiếp tục tổ chức mặt bằng và lắp dựng công trình trên khu đất.

Để xử lý dứt điểm vụ việc, ngoài việc yêu cầu khôi phục hiện trạng, cần làm rõ cá nhân, tổ chức đứng sau các hoạt động san lấp, dựng hàng rào và lắp dựng công trình; đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Theo hồ sơ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cung cấp, đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm.

Tại Công văn ngày 01-10-2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tiếp tục đề nghị Công an phường Đại Mỗ đẩy nhanh việc phối hợp xác minh, thu thập thông tin để làm rõ danh tính các đối tượng liên quan. Văn bản cũng đề nghị có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm và tình trạng cố tình tái lấn chiếm khu đất.

Trao đổi về hướng xử lý, ông Nguyễn Quang Hiển, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ cho biết: “Khu đất này đã được quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội. Phường sẽ sớm báo cáo các cấp có thẩm quyền khẩn trương triển khai quy hoạch để chống tái lấn chiếm”.

Đáng chú khu đất liền kề phía bên cạnh cũng đang bị đổ phế thải. Ảnh: Thành Công

Việc để một diện tích lớn đất công, đất nông nghiệp bị san lấp trong khi chính quyền địa phương không xác định được đối tượng vi phạm cũng như không thể ngăn chặn hành vi này đang gây bức xúc dư luận. Chính quyền phường Đại Mỗ cần làm rõ nguyên nhân khiến các biện pháp xử lý chưa đạt hiệu quả, đồng thời có giải pháp quyết liệt, đồng bộ để khôi phục hiện trạng đất, bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và sử dụng mặt bằng trên địa bàn.