Cử tri kiến nghị hướng dẫn thống nhất việc tổ chức đơn vị tự quản dưới thôn, tổ dân phố

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; mức xử phạt vi phạm an toàn giao thông; chế độ, chính sách đối với viên chức cấp xã; tổ chức các đơn vị tự quản dưới thôn, tổ dân phố; tiến độ các dự án đô thị, hạ tầng giao thông và xử lý chất thải nguy hại.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Cử tri Nguyễn Văn Khu, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Đại Nải, phường Nông Trang đề nghị, Quốc hội xem xét điều chỉnh mức xử phạt vi phạm theo hướng phân định rõ tính chất, mức độ của từng hành vi. Theo đó, những hành vi vi phạm nghiêm trọng, cố ý, có tính chất nguy hiểm cần bị xử phạt nghiêm; các vi phạm nhẹ do sơ suất cần có mức phạt phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm và điều kiện thực tế của người dân. Việc xử phạt cần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời hợp lý, dễ chấp hành và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cử tri Đinh Gia Quân, phường Vân Phú kiến nghị, cần hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và chế độ đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp phường. Đối với dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, cử tri thống nhất với chủ trương triển khai dự án, đồng thời phản ánh tình trạng các hộ dân trong cùng dự án được phê duyệt phương án bồi thường ở những thời điểm khác nhau có mức bồi thường, hỗ trợ chênh lệch đáng kể do chính sách thay đổi qua các năm.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Từ thực tế này, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu cơ chế phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi; đồng thời kiến nghị Quốc hội tiếp tục giám sát, hoàn thiện Luật Đất đai và các quy định liên quan, nhất là cơ chế chuyển tiếp đối với các dự án kéo dài qua nhiều thời kỳ, hạn chế chênh lệch giữa các hộ dân, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cử tri cũng đề nghị các cấp, ngành hướng dẫn thống nhất việc tổ chức đơn vị tự quản dưới thôn, tổ dân phố; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở đô thị Kim Đức và Phượng Lâu tại phường Vân Phú, sớm thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Tại hội nghị, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, đề nghị các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Tỉnh đã xây dựng đề án tăng trưởng hai con số, đồng thời chỉ đạo rà soát các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. Những dự án có khả năng tiếp tục triển khai phải bảo đảm tiến độ cam kết; các dự án không còn khả năng thực hiện hoặc vi phạm quy định sẽ bị xem xét thu hồi. Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo ngay từ tháng 10.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Đối với các kiến nghị của cử tri, ông Phạm Đại Dương yêu cầu lãnh đạo các xã, phường, sở, ngành ghi nhận đầy đủ, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương cần chủ động giải quyết; các nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.