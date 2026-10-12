Bắc Ninh mở rộng nguồn cung, gỡ 'nút thắt' nhà ở cho người nước ngoài

Các đại biểu cùng thảo luận về vấn đề nhà ở cho người nước ngoài. Ảnh: Tri Phong

Ngày 12/10/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với UBND TP.Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh”.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Ân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.Bắc Ninh, cho biết Bắc Ninh hiện có 20 dự án nhà ở thương mại đã được công bố đủ điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở, với quy mô hơn 2.900 căn nhà. Trong đó, có 13 dự án được công bố trước ngày 1/8/2024 theo Luật Nhà ở năm 2014 với quy mô khoảng 1.100 căn; có 7 dự án được công bố sau ngày 1/8/2024 theo Luật Nhà ở năm 2023 với quy mô khoảng 1.800 căn nhà. Các dự án tập trung chủ yếu tại các đô thị trung tâm như thành phố Bắc Ninh, thành phố Bắc Giang (cũ).

Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố cũng hình thành dự án nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp được phép cho doanh nghiệp thuê để chuyên gia, lao động nước ngoài của doanh nghiệp lưu trú với quy mô hơn 6.000 căn.

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Để tạo thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây, Bắc Ninh rất chú trọng việc liên kết giữa các cơ quan chức năng trong hướng dẫn, giải quyết thủ tục, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền sở hữu nhà ở theo quy định.

Theo ông Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Bắc Ninh, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để triển khai, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho các đối tượng này theo đúng quy định.

Cụ thể, toàn tỉnh đã cấp được 498 Giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Riêng từ tháng 1 đến tháng 9/2026 tiếp nhận 95 hồ sơ, hoàn thành và trao Giấy chứng nhận cho 88 trường hợp.

Những kết quả trên diễn ra giữa bối cảnh Bắc Ninh có nhiều điều kiện phát triển phân khúc nhà ở dành cho người nước ngoài, gắn với quy mô hoạt động sản xuất công nghiệp và sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao quốc tế trên địa bàn.

Dữ liệu Công an địa phương cho biết tính đến ngày 1/10/2026 có 41.416 người nước ngoài đăng ký tạm trú từ 63 quốc gia, vùng lãnh thổ. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, đến hết tháng 9/2026 có khoảng 645.000 lao động tại các khu công nghiệp. Trong đó, gần 25.000 nhà quản lý, chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài.

VẪN CÒN NHỮNG THÁCH THỨC

Dù vậy, qua tình hình thực tế, các đơn vị nhận định nguồn cung thực sự phù hợp và có khả năng để người nước ngoài được tiếp cận, sở hữu còn chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.

Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Giám đốc đối ngoại, Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal Việt Nam, chia sẻ hiện nay, doanh nghiệp có hơn 300 lao động nước ngoài, gồm chuyên gia và lao động kỹ thuật. Công ty đang bố trí chỗ ở cho người nước ngoài tại các khu vực xung quanh gần Công ty, thông qua hình thức thuê căn hộ chung cư hoặc những tòa nhà tương đương, để phục vụ nhu cầu của chuyên gia và lao động kỹ thuật.

Tuy nhiên, khó khăn không chỉ là thiếu nhà ở, mà còn là thiếu nguồn cung phù hợp về vị trí, chất lượng, giá thuê và dịch vụ đi kèm. Đối với chuyên gia nước ngoài, nhà ở cần bảo đảm an ninh, tiện nghi, môi trường sống tốt và thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc.

Theo bà Lan Phương, khi cân đối chi phí thuê nhà và chi phí quản lý nhân sự, doanh nghiệp cũng cần tính đến những khoản phát sinh nếu chỗ ở phân tán, cách xa khu công nghiệp hoặc chất lượng dịch vụ không ổn định. Những trường hợp này có thể kéo theo chi phí đưa đón, thời gian quản lý và công sức xử lý vấn đề liên quan.

Hơn nữa, việc thuê nhà tại nhiều địa điểm khác nhau cũng làm tăng khối lượng công việc hành chính, từ quản lý hợp đồng, tiền đặt cọc, thanh toán, hóa đơn đến bàn giao tài sản, bảo trì và gia hạn hợp đồng. Mặt khác, doanh nghiệp còn phải phối hợp thực hiện thủ tục thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú và đáp ứng những yêu cầu liên quan theo quy định”, bà Phương chia sẻ.

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN NHÀ Ở CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thu hút hiệu quả dòng vốn ngoại vào thị trường nhà ở, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, đề xuất Bắc Ninh cần tập trung vào một số hướng đi trọng tâm để có thể tạo chuyển biến tích cực.

Một là, việc phát triển đô thị và nhà ở phải gắn với công nghiệp, giao thông và dịch vụ. Bắc Ninh có lợi thế kết nối Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm sản xuất phía Bắc. Vì vậy, có thể nghiên cứu mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) phù hợp quy hoạch và năng lực hạ tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế; đồng thời phát triển căn hộ dịch vụ, nhà cho thuê chuyên nghiệp, sản phẩm có giá phù hợp, không chỉ tập trung phân khúc cao cấp.

Hai là, xây dựng đầu mối thông tin về nhà ở cho người nước ngoài, trước mắt là chuyên trang song ngữ trên cổng thông tin địa phương.

Làm rõ thêm giải pháp kết nối này, bà Đào Thuý Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Abey Holdings, cho rằng rất cần có một cổng dữ liệu hợp nhất về nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Cổng hiển thị đồng thời ba lớp thông tin, song ngữ Việt – Anh, gồm: Danh mục dự án đủ điều kiện; Hạn mức của từng tòa nhà và từng khu vực; Số suất đã bán - còn lại, cập nhật theo giao dịch. Bà Hằng đề nghị cấp tài khoản cho chủ đầu tư để vừa tra cứu vừa cập nhật theo trách nhiệm, kèm chỉ tiêu thời hạn trả lời văn bản xác nhận hạn mức, chẳng hạn 5 ngày làm việc.

Ngoài ra, đại diện Công ty Cổ phần Abey Holdings cũng đưa ra thêm một số kiến nghị cụ thể, nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đó là công bố danh mục dự án theo định kỳ cố định, đề nghị hàng tháng, thay cho công bố theo đợt; đồng thời xét đưa dự án vào danh mục ngay khi đủ điều kiện mở bán, để doanh nghiệp hoạch định kế hoạch bán hàng ngay từ đợt đầu, và hướng dẫn rõ cách áp dụng cho dự án nhiều toà, nhiều giai đoạn.

Hướng dẫn lại cách xác định “khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường” sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, và công bố hạn mức 250 nhà ở riêng lẻ còn lại theo từng khu vực;

Gộp cấp giấy chứng nhận, mã số thuế, khai báo lưu trú về một đầu mối tiếp nhận, có biểu mẫu song ngữ và chấp nhận chủ đầu tư nộp hồ sơ theo ủy quyền của khách hàng.

Bên cạnh đó, bà Hằng đề xuất công bố dữ liệu nền về cầu theo định kỳ 6 tháng, gồm số lượng người lao động, chuyên gia nước ngoài trên địa bàn theo quốc tịch, ngành và địa bàn làm việc, ở dạng số liệu tổng hợp. Theo bà, đây là đầu vào để doanh nghiệp quyết định phát triển nguồn cung ở đâu, cơ cấu căn hộ phù hợp thực tế.

Đóng góp ý kiến về nhà ở cho người nước ngoài, bà Trang Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn TUTA, cho rằng nguồn cung hiện nay cần đa dạng hóa để có thể đáp ứng được nhà ở không chỉ với đối tượng là các chuyên gia, kỹ sư lao động nước ngoài, mà còn cả các quản lý cấp cao, để thu hút và “giữ chân” họ đến Bắc Ninh làm việc và gắn bó lâu dài.