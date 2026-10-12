Hà Nội dồn lực tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV

Chiều 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ bảy để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.

Trình bày báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng 9 tháng đầu năm; kịch bản, nhiệm vụ, giải pháp điều hành 3 tháng cuối năm bảo đảm đạt chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, quý III ghi nhận bước bứt phá với mức tăng 10,02%, cao hơn quý III của cả nước (9,95%). Đây là lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là đỉnh tăng trưởng của các quý.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026, không điều chỉnh giảm; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2026, cập nhật kịch bản điều hành quý IV với mục tiêu tăng trưởng 16,55%; trong đó: Công nghiệp, xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Thành phố tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu đề ra. Cụ thể là: Tăng tốc đầu tư công, khối lượng xây dựng và các dự án động lực; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới; kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ;

Khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào và bảo vệ sức mua; tháo gỡ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật; siết chặt trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi tăng trưởng theo kết quả.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã nghe báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2026, xác định những việc phải tập trung trong quý IV và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc có hay không hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của thành phố.

Các chuyên đề về nguồn lực đất đai, các dự án trọng điểm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với thành phố đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là chuyển hóa các nguồn lực thành các động lực để phát triển Thủ đô.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV. Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, tiếp tục rà soát cập nhật dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026;

Giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương kèm theo các điều kiện về nguồn lực đầy đủ. UBND thành phố tập trung đôn đốc, kiểm đếm tiến độ của các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Quang Thái).

Để tạo chuyển biến thực tế ở các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm từng trường hợp chậm triển khai, Bí thư Thành ủy đề nghị, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát tiến độ từng công trình, nhất là các tuyến vành đai, các cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng, mặt bằng đã bàn giao phải được tổ chức thi công.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phải đi cùng chuẩn bị tái định cư và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Các xã, phường tích cực vào cuộc, giải thích rõ chính sách, công khai phương án, đối thoại trực tiếp để xử lý kiến nghị.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng lưu ý nhiệm vụ xây dựng phương án khai thác đất đai gắn với cân đối đầu tư dài hạn; điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở rộng không gian đô thị theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng lưu ý đưa các cơ chế phát triển Thủ đô vào thực tiễn, gắn nhiệm vụ trước mắt với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đảng ủy UBND thành phố phối hợp Đảng ủy HĐND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2026 để tiếp tục cụ thể hóa các quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cụ thể, đối với năm điểm nghẽn, các địa phương phải cập nhật những điểm còn tồn tại, nguy cơ tái diễn và biện pháp duy trì kết quả đạt được. Các dự án đã được áp dụng cơ chế lệnh khởi công khẩn cấp, triển khai ngay phải đảm bảo tiến độ hoàn thành theo các cam kết, có các cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm.

Các cấp ủy phải trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh, chăm lo người có công, người yếu thế, giải quyết thủ tục, kiến nghị ở địa bàn mình.

Tạo chuyển biến thực tế ở các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm từng trường hợp chậm triển khai (Ảnh thi công cầu Trần Hưng Đạo: Hữu Thắng).

Trong tháng 10, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát những nơi thiếu cán bộ chuyên môn, thiếu thiết bị hoặc hướng dẫn nghiệp vụ để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp. Việc thuộc thẩm quyền cấp xã phải được giải quyết tại cấp xã; việc vượt thẩm quyền phải có đầu mối tiếp nhận và trả lời nghiêm túc, có trách nhiệm.

"Để các nhiệm vụ được thực hiện ngay sau hội nghị hôm nay, tôi đề nghị Đảng ủy UBND thành phố, Đảng ủy HĐND thành phố, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và nhất là 126 Đảng ủy xã, phường và người đứng đầu theo chức năng, nhiệm vụ của mình, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp, xác định người phụ trách, đơn vị chủ trì, phải có sản phẩm, có thời hạn và điều kiện để đảm bảo", Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh