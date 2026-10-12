Sớm giải quyết các vấn đề bức thiết của cử tri

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh; Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Phan Duy Anh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Mạnh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cử tri các xã Hòa Vang, Hòa Tiến và Bà Nà đã thẳng thắn phản ánh nhiều nhóm vấn đề dân sinh bức thiết, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào công tác lập pháp và quản trị địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri chiều 12/10. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Về tháo gỡ điểm nghẽn đất đai, hạ tầng và giải phóng nguồn lực phát triển, cử tri đề nghị thành phố khẩn trương phê duyệt giá đất tại Khu tái định cư đường Vành đai phía Tây (xã Hòa Phong cũ) để người dân hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở sau hơn 4 năm chờ đợi. Đồng thời, đưa ra lộ trình, thời hạn cụ thể giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kéo dài hơn 20 năm tại 14 khu dân cư.

Về hạ tầng kinh tế, cử tri mong muốn thành phố đẩy nhanh triển khai Khu thương mại tự do tại xã Bà Nà, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư Khu công nghiệp Hòa Nhơn và đưa Cụm công nghiệp Hòa Nhơn vào khai thác.

Cử tri cũng kiến nghị sớm cụ thể hóa chủ trương nâng cấp cầu Giăng để chủ động thoát lũ, hoàn trả hệ thống thủy lợi và khắc phục mặt bằng đất nông nghiệp ảnh hưởng bởi các dự án để người dân khôi phục sản xuất.

Cử tri xã Hòa Vang phát biểu, kiến nghị nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các địa phương quan tâm công tác quy hoạch và đầu tư có tính chiến lược, lâu dài nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống nhân dân.

Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về tiền lương, thù lao, phụ cấp đối với người làm việc tại các Hội; đồng thời có cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (không chỉ căn cứ vào tình trạng nghỉ hưu hay còn trong độ tuổi lao động).

Kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, lương, phụ cấp và các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với quy mô dân số, địa bàn quản lý và khối lượng công việc; chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với viên chức ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Hội nghị có 16 ý kiến tâm huyết của cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sớm xử lý các kiến nghị bức thiết của cử tri

Phát biểu ý kiến, làm rõ hơn các ý kiến cử tri, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sắp tới sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và những vấn đề lớn của đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục phản ánh những kiến nghị của cử tri, nhất là các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật tại cơ sở.

Thông báo với cử tri về tình hình kinh tế thành phố, đồng chí Lê Ngọc Quang cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá. GRDP tăng 10,31%, riêng quý III tăng 11,83%; sản xuất công nghiệp tăng 10%; du lịch đón hơn 15,8 triệu lượt khách. Thu ngân sách đạt 71,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,7% dự toán năm. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 13.332 tỷ đồng, bằng 77,55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thành phố đã tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; đến nay đã xử lý được 1.986/2.035 dự án, đạt 97,6%, đồng thời, tiếp tục rà soát, đưa 357 dự án vào danh mục để tập trung tháo gỡ theo các chủ trương mới của Trung ương và Quốc hội.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đồng chí Lê Ngọc Quang, thành phố vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục giải quyết. Giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, quy hoạch còn vướng mắc; tiến độ một số công trình còn chậm; hạ tầng đô thị, trường học, cơ sở y tế ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc làm thủ tục hành chính tại một số xã, phường sau sắp xếp còn khó khăn.

Những hạn chế này, thành phố đã và đang tập trung khắc phục. Chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của bà con để kịp thời chấn chỉnh những việc làm chưa tốt.

Đối với các ý kiến của bà con cử tri phản ánh, kiến nghị về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, đồng chí Lê Ngọc Quang đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kiểm tra ngay, làm rõ vướng ở khâu nào, trách nhiệm của cơ quan nào và thời hạn giải quyết. Không để người dân đã được bố trí tái định cư nhưng nhiều năm vẫn chưa hoàn thiện được thủ tục về đất đai, nhà ở.

Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đất đai bị đình trệ nhiều năm qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Lê Ngọc Quang đề nghị thành phố rà soát từng khu dân cư, từng nhóm hồ sơ. Trường hợp đủ điều kiện thì phải giải quyết ngay; trường hợp còn vướng về nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính thì phải làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý và thông tin cụ thể cho bà con. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Đối với các dự án như Khu thương mại tự do, Quốc lộ 14B, cầu Giăng, Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, đồng chí Lê Ngọc Quang đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để tập trung xử lý.

Đặc biệt, đối với các dự án có thu hồi đất của người dân, phải công khai quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến độ thực hiện. Những trường hợp còn vướng mắc phải được giải thích, đối thoại cụ thể.