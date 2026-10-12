Quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án

Đây được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Dồn lực cho các công trình trọng điểm

Làm rõ nhiệm vụ đóng góp mục tiêu tăng trưởng của ngành xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố triển khai 72 dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi, thoát nước và môi trường, với tổng mức đầu tư trên 230.000 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Cùng với đó, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã xác lập cấu trúc và chuyển sang tư duy “hạ tầng dẫn dắt quy hoạch”. Trên cơ sở đó, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 125 đồ án quy hoạch, gồm: 63 quy hoạch phân khu, 44 quy hoạch chung xã, 13 quy hoạch các khu chức năng và 5 quy hoạch chuyên ngành.

Theo đồng chí Võ Nguyên Phong, giá trị tăng thêm của ngành xây dựng quý III-2026 tăng 13,63%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 10,89%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 15,03% cả năm, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 11% của thành phố, ngành xây dựng phải tăng khoảng 21,69% trong quý IV-2026, tương ứng giá trị sản xuất khoảng 278.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu đó, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong nhấn mạnh, trong thời gian tới tiếp tục đẩy nhanh thi công tại những khu vực đã có mặt bằng; tập trung thực hiện các dự án giao thông, tuyến đường vành đai, quốc lộ và hồ điều hòa.

Trong đó, tăng cường quản trị tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng, kiểm điểm hằng tuần, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành; đồng thời xem xét điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng thực hiện tốt.

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Sở Xây dựng kiến nghị tập trung triển khai trong quý IV-2026 với các tuyến đủ điều kiện, qua đó tạo thêm khối lượng xây dựng và động lực phát triển đô thị trong những năm tiếp theo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lãng Phạm Văn Minh cho biết xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần “6 rõ”. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lãng Phạm Văn Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần “6 rõ”, đạt nhiều kết quả trong thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, xã triển khai 65 dự án với tổng kinh phí hơn 900 tỷ đồng; hoàn thành, bàn giao 28 dự án với tỷ lệ giải ngân đạt 86,9% kế hoạch.

Bên cạnh đó, với lợi thế hơn 3.000ha đất nông nghiệp, xã Yên Lãng chú trọng đầu tư hệ thống tưới tiêu, thủy lợi, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ vào sản xuất. Địa phương hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: 272ha chuối, 40ha ổi, 20ha cây phật thủ phục vụ sản xuất dược liệu, tinh dầu; xã duy trì 18 sản phẩm OCOP cùng các làng nghề truyền thống.

Trong định hướng phát triển dài hạn, xã sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành triển khai các đồ án quy hoạch, trong đó có khu đô thị phía Tây Vành đai 4, khu sân golf, đô thị sinh thái ngoài bãi sông có quy mô khoảng 1.300ha.

Cùng với đó, địa phương phối hợp triển khai các dự án hạ tầng, thúc đẩy 2 dự án nhà ở xã hội, chuẩn bị điều kiện khởi công cảng Chu Phan và triển khai thu hút nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp theo quy hoạch.

Hỗ trợ chuyển đổi sinh kế gắn với vận động giải phóng mặt bằng

Trưởng Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách của thành phố đạt 86,7% dự toán pháp lệnh. Đáng chú ý, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, lũy kế 9 tháng tăng 21,3% so với cùng kỳ, cho thấy hoạt động của các doanh nghiệp đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Trưởng Thuế thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Cường đề nghị tăng cường phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: Quang Thái

Tuy nhiên, thu ngân sách từ đất vẫn chưa đạt kỳ vọng, do đó, đồng chí Vũ Mạnh Cường đề nghị tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền xã, phường trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc xác định nghĩa vụ tài chính, thu tiền sử dụng đất đối với 22 dự án đã có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, các dự án, công trình trọng điểm của thành phố không chỉ tạo động lực phát triển địa phương mà còn mở ra cơ hội để nông dân tổ chức lại sản xuất, ứng dụng công nghệ, phát triển ngành nghề, dịch vụ và sinh kế mới.

Trước yêu cầu đó, Hội Nông dân thành phố xác định đồng hành, hỗ trợ nông dân chuyển đổi sinh kế, gắn vận động giải phóng mặt bằng với bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống lâu dài của người dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kết nối nguồn lực về vốn, kỹ thuật, đào tạo và thị trường; chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kê khai, kiểm đếm đất đai, tài sản, đối thoại, hòa giải và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, sinh kế sau thu hồi đất. Nhiều địa phương đã rà soát nhu cầu học nghề, kết nối doanh nghiệp tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho hội viên và con em nông dân...

Về nguồn lực hỗ trợ, năm 2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố được bổ sung 50 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lên gần 900 tỷ đồng. Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội nhận ủy thác đạt trên 4.810 tỷ đồng; nguồn vốn qua Agribank đạt trên 1.000 tỷ đồng, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ưu tiên các trường hợp bị thu hồi đất.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa đề nghị các địa phương đồng bộ kế hoạch giải phóng mặt bằng với hỗ trợ sinh kế. Ảnh: Quang Thái

Trong 100 ngày cao điểm chuyển đổi số, các địa phương tổ chức trên 800 buổi livestream, giới thiệu hơn 3.700 sản phẩm, đặc sản tiêu biểu; đồng thời xây dựng trên 127 mô hình liên kết, hợp tác chuỗi giá trị…

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố đề nghị các địa phương đồng bộ kế hoạch giải phóng mặt bằng với hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để Hội tham gia từ đầu vào quá trình rà soát nhu cầu đào tạo nghề, kết nối việc làm và nguồn lực.

Cùng với đó, quan tâm nhân rộng các mô hình hiệu quả, hỗ trợ điều kiện sản xuất, hạ tầng tưới tiêu, giao thông nội đồng và kết nối thị trường, lấy việc làm, thu nhập ổn định của nông dân làm thước đo.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện dự án ngoài ngân sách

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án ngoài ngân sách.

Theo đó, cần làm rõ khối lượng, tiến độ thực hiện từng dự án, nhất là tiến độ thu tiền sử dụng đất, khả năng hoàn thành, bàn giao công trình; gắn với cơ cấu lại kinh tế địa phương, tạo sinh kế cho người dân và phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội.

Ngoài ra, rà soát năng lực chủ đầu tư, nhà thầu thông qua phối hợp với cơ quan thuế, ngân hàng, hải quan và các đơn vị liên quan; chủ động nhận diện nguy cơ, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý, không chờ đến khi hết thời gian thực hiện mới kiến nghị điều chỉnh dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án ngoài ngân sách. Ảnh: Quang Thái

Đối với những tồn tại, hạn chế đã được HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố chỉ ra qua giám sát nhưng chưa khắc phục dứt điểm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho rằng, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn và giải pháp xử lý. Trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu đô thị, kiểm soát biến động thị trường bất động sản và kịp thời ban hành chính sách phù hợp theo thẩm quyền.

Về khai thác nguồn lực đất đai, đồng chí Trần Thế Cương nhấn mạnh, cần xác định quỹ đất dự trữ phát triển, điều tiết thị trường bất động sản; đồng thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án có khả năng khai thác, tạo giá trị gia tăng.

Thành phố tiếp tục rà soát dự án, điều chỉnh theo nguyên tắc có ra, có vào; tính toán nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2027 đến hết nhiệm kỳ, bảo đảm cân đối ngân sách thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Đối với các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, cần triển khai cụ thể kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố, bảo đảm đủ điều kiện khởi công, kiểm soát chi phí, tránh đội vốn và kéo dài thời gian thực hiện.

Đồng chí Trần Thế Cương cũng cho biết, ngày 27-9-2026, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 5315-CV/VPTW thông báo ý kiến chỉ đạo về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Ngày 6-10-2026, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 1318-CV/TU triển khai thực hiện chỉ đạo.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi, khảo sát, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đồng hành cùng UBND thành phố và các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện dự án.