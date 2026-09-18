Khóa chặt lối về… vì sự ích kỷ

Gió lạnh thổi về từ một cuộc tình tàn

Năm 2006, Trần Văn Thắng (SN 1981) và chị Lê Thị M. (SN 1986) nên duyên vợ chồng tại tổ dân phố Thắng Hoà, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh. Hai mươi năm nghĩa tình với hai đứa con chung những tưởng là sợi dây thắt chặt mái ấm.

Thế nhưng, những rạn nứt âm ỉ kéo dài đã đưa họ đến quyết định ly hôn vào năm 2025. Chị M. chọn sang Đài Loan xuất khẩu lao động để tìm một trang mới cho cuộc đời, còn Thắng ở lại quê nhà làm lao động tự do.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Thắng về tội giết người.

Đầu tháng 4/2026, chị M. về nước. Chị tạm trú tại nhà em trai ngay cùng tổ dân phố Thắng Hoà. Nghe tin vợ cũ sắp đi Hà Nội, bản tính sở hữu trong lòng Thắng bùng phát. Gã nghi ngờ vô cớ.

Trong một mối quan hệ đã vỡ, điều đáng sợ nhất không phải là buông tay. Đáng sợ nhất là khi một người vẫn cố chấp coi tự do của người khác là thứ mình có quyền định đoạt. Cho rằng mình bị xem thường, Thắng mua liền hai con dao gọt hoa quả giấu vào túi quần, kèm theo hai gói thuốc chuột. Thắng muốn dùng mạng sống của người khác để đánh cược cho sự ích kỷ của chính mình.

Đêm định mệnh thiêu rụi nghĩa tình

Khoảng 21 giờ đêm hôm ấy (21/4/2026), Thắng tìm đến nhà em trai chị M. Gặp chị ở phòng khách, gã quàng ôm cổ kéo chị ra hiên nhà rồi buông lời: “Đừng đi Đài Loan nữa, ở nhà với cha, con để hàn gắn tình cảm”. Nhưng tình cảm vốn không thể cưỡng cầu. Đáp lại gã chỉ là cái lắc đầu từ chối.

Chính cái lắc đầu ấy đã thổi bùng ngọn lửa điên loạn. Thắng rút con dao ở túi quần bên phải đâm trúng ngực trái chị M. Nạn nhân dùng tay chống đỡ liền bị Thắng đâm tiếp một nhát vào lưng trái làm gãy dao, cán rơi xuống sân.

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, số phận luôn cho con người ta một cơ hội để dừng lại. Lưỡi dao gãy lìa ngay lúc đó ngỡ như một cái phanh của định mệnh để gã sực tỉnh. Nhưng không, sự tàn độc đã chiến thắng lý trí. Thắng tiếp tục rút con dao thứ hai ở túi quần bên trái ra để truy sát nạn nhân đến cùng.

Nghe tiếng la hét xé lòng từ chị M., người thân trong nhà lao ra can ngăn. Họ ôm giữ tay Thắng. Trong cơn cuồng sát, gã thẳng tay vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát về phía anh Hiếu (em trai chị M.). Một nhát trúng vào lưng trái khiến người em buộc phải buông tay... Thắng cầm dao trốn chạy vào bóng đêm.

Chị M. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do mất máu cấp. Anh Hiếu may mắn thoát chết, chịu thương tích 1%.

Tội ác suy cho cùng không phải là sự sắp đặt của số phận mà là kết cục của những ranh giới bị lòng ích kỷ bước qua. Đến 23h 40’ cùng ngày, biết không thể trốn chạy, Thắng đến cơ quan công an đầu thú. Bản thân gã chưa từng có tiền án, tiền sự. Nhưng chỉ trong một đêm, gã đã tự tay viết lên bản án đen tối nhất cho cuộc đời mình.

Khoảng lặng muộn màng

Tại phiên tòa sơ thẩm, sự lặng im của khán phòng xử án như đè nặng lên vai người ở lại. Đó là cái giá lạnh của sự nuối tiếc, khi người ta nhận ra lằn ranh giữa hạnh phúc và bi kịch đôi khi chỉ mỏng bằng một ý nghĩ dại cuồng.

Những nghĩa tình xưa cũ, những lối rẽ sau ly hôn ngỡ đã có thể bình yên nay bỗng chốc bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của lòng ích kỷ. Sự thức tỉnh muộn màng tại căn phòng này không thể đảo ngược dòng thời gian, chỉ để lại những tiếng thở dài bất lực trước những tổn thương vĩnh viễn không cách nào bù đắp.

Bị cáo Trần Văn Thắng tại phiên xét xử.

Trước bục khai báo, Trần Văn Thắng lặng lẽ đối diện với phán quyết của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, tước đoạt mạng sống của người khác một cách dã man, gây phẫn nộ trong dư luận và mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cùng tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, TAND tỉnh Hà Tĩnh quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thắng mức án tù chung thân về tội giết người, cách ly hoàn toàn kẻ thủ ác ra khỏi đời sống xã hội.

Khi vị chủ tọa dứt lời tuyên án, Thắng khẽ run rẩy. Sau phán quyết, chờ Thắng sẽ là những ngày dài đối diện với bốn bức tường giam, nơi chấn song không đáng sợ bằng bóng tối của một ký ức sai lầm vĩnh viễn không thể làm lại.

Chiếc xe thùng lầm lũi rời sân tòa, mang theo một cuộc đời rẽ vào những tháng ngày đơn độc. Gã đàn ông ấy đã từng nghĩ dùng sự chiếm hữu để giữ người phụ nữ ở lại, để rồi cuối cùng tự tay đẩy người mình từng yêu xuống lòng đất sâu và tự tước đi cơ hội tự do của chính mình. Phía sau lưng gã, mái ấm gia đình chỉ còn là những mảnh vỡ. Khi lòng ích kỷ lớn hơn lòng trắc ẩn, người ta không chỉ lấy đi cuộc sống của người khác, mà còn tự tay khóa chặt lối về của chính mình.