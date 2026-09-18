Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Với cùng tội danh “Tham ô tài sản”, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo:

Phan Xuân Bình (sinh năm 1974, thuyền trưởng tàu Leopard) và Vũ Văn Mẽ (sinh năm 1982, thuyền trưởng tàu Hera) cùng lĩnh mức án 30 tháng tù.

Quán Văn Hưng (sinh năm 1982, đại phó tàu Hera) mức án 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1985, máy trưởng tàu Leopard) mức án 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vũ Đình Hiếu (sinh năm 1987, máy trưởng tàu Hera) lĩnh án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ ngày 22/5- 23/6/2024, quá trình thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bàn bạc thống nhất chiếm đoạt dầu nhiên liệu và dầu hàng thuộc quyền quản lý của mình.

Để thực hiện hành vi tham ô tài sản, các bị cáo báo cáo không đúng về khối lượng tiêu thụ dầu nhiên liệu, dùng dầu hằng ngày để chạy máy thay thế dầu nhiên liệu và dùng các thủ đoạn để bên giao/nhận dầu hàng không phát hiện sự thiếu hụt. Sau đó, các bị cáo bán số dầu nhiên liệu, dầu hàng đã chiếm đoạt cho đối tượng người nước ngoài để thu lời bất chính.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 22-23/5/2024, khi tàu Leopard di chuyển trên vùng biển Địa Trung Hải, Phan Xuân Bình chỉ đạo Nguyễn Văn Dũng cùng các thuyền viên trên tàu chiếm đoạt 900m3 (khoảng 850 tấn) dầu nhiên liệu để bán cho đối tượng nước ngoài với số tiền 48.000 Euro (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng) và hơn 92.000 USD (tương đương hơn 2,2 tỷ đồng).

Trong các ngày 6-8/5/2024 và 21-23/6/2024, khi tàu Hera di chuyển trên vùng biển Oman, Vũ Văn Mễ chỉ đạo Quán Văn Hưng, Vũ Đình Hiếu cùng các thuyền viên trên tàu chiếm đoạt khoảng 670 tấn dầu hàng và 330 tấn dầu nhiên liệu để bán cho đối tượng người nước ngoài với tổng số tiền hơn 106.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng).

Kết quả điều tra cho thấy, quá trình vận chuyển dầu cho bên thuê tàu, thuyền bộ (là những thuyền viên thuộc định biên của tàu biển, bao gồm thuyền trưởng, các sĩ quan và các chức danh khác được bố trí làm việc trên tàu biển) tại tàu Leopard và tàu Hera đã lợi dụng nhiệm vụ được giao quản lý đã chiếm đoạt dầu nhiên liệu và dầu hàng để bán thu lợi bất chính.

Đối với dầu nhiên liệu thuộc sở hữu bên thuê tàu, các bị cáo dùng dầu hàng thay thế để đốt nồi hơi và che giấu lượng dầu nhiên liệu tiết kiệm được, không báo cáo trung thực với chủ tàu và bên thuê tàu.

Đối với dầu hàng thuộc sở hữu chủ hàng, các bị cáo thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối như điều chỉnh độ chênh mớn nước tàu, gán ống sắt chứa dầu để làm sai lệch kết quả đo, hút dầu lên đường ống nhằm qua mặt giám định viên, dẫn đến chủ hàng và bên thuê tàu không phát hiện lượng dầu bị thất thoát.

Sau khi bán dầu nhiên liệu cho nước ngoài, thuyền trưởng tàu Leopard Phan Xuân Bính được hưởng lợi hơn 770 triệu đồng; số tiền còn lại chia cho máy trưởng Nguyễn Văn Dũng và các thuyền viên.

Trong khi đó, thuyền trưởng tàu Hera Vũ Văn Mễ cũng được hưởng lợi hơn 419 triệu đồng tiền bán nhiên liệu cho người nước ngoài. Số tiền còn lại, đại phó Quán Văn Hưng, máy trưởng Vũ Đình Hiếu và các thuyền viên chia nhau.

Cùng trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định còn có 22 thuyền viên tàu Leopard và 29 thuyền viên tàu Hera đã tham gia bán dầu và được chia tiền. Các cá nhân này là thuyền viên, làm công ăn lương, thực hiện theo sự chỉ đạo của thuyền trưởng và các đối tượng cầm đầu.

Tuy nhiên, xét vai trò tham gia của họ trong vụ án không đáng kể, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ vụ án; mặt khác những người này đã tự nguyện nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả...

Do đó, Cơ quan điều tra quyết định không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các thuyền viên nói trên.